Mehmetçik Kato Dağı'nda !

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezinde çıkan çatışmada 10 askerin şehit düşmesinin ardından Şırnak genelinde özel birliklerden oluşan askerler ilçe merkezinde bulunan Tugay Komutanlığı'nda toplandı. İlçe merkezinde saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin Kato dağına kaçtığı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri sabaha karşı operasyon başlattı. Toplanan özel birlikler bugün sabahın ilk ışıklarında 4 skorsky tipi helikopterle Kato dağına büyük bir operasyon başlattı. Kato'ya çok sayıda asker taşınırken, PKK'lıların geçiş noktalarına ise havan topuyla atış yapılarak teröristlerin geçiş yolları kapatılmaya çalışıldığı öğrenildi.