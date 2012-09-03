Mehmet Yılmaz Akhisar’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, geçen sezon Medical Park Antalyaspor'da forma giyen Mehmet Yılmaz ile anlaştı.





Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ilçeye gelen Mehmet Yılmaz ile her konuda anlaştıklarını ve golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi.





Trabzon Telekomspor'da profesyonel olan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz, Gümüşhanespor, Dardanelspor, Altay, Samsunspor, Trabzonspor, Denizlispor, Ankaraspor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Medical Park Antalyaspor takımlarında forma giydi.





Tecrübeli futbolcu geçen yıl Medical Park Antalyaspor'da 9 maçta oynadı.