Mehmet Topal: ’’Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettik’’

Mehmet Topal, Avrupa kupası mücadelesinin ardından Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Sarı-Lacivertli futbolcu, ''Takımın hafta arasında oynadığı tempolu maça rağmen takımımız iyi mücadele etti. Çok kazanmak isterken maçı kaybedebilirdik. Verdiğimiz kontrataklar vardı. Zor bir süreçten geçiyoruz, çok zorlu maçlarımız var. Takım halinde kenetlenip camiamızın desteğiyle bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.





Takım savunmasıyla ilgili sıkıntıları olup olmadığı sorusuna da Mehmet Topal, ''Bugün kazanmayı çok istedik. Savunma oyuncuları da dahil olmak üzere ileriye çıktık. Şanssız bir şekilde kaybettiğimiz toplarla kontratak yedik. Savunmada sıkıntı olduğunu düşünmüyorum'' dedi.