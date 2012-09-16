Fenerbahçe'nin ilk yarı sonunda soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağlayan golü atan Mehmet Topal, ikinci yarıya sakatlığı nedeniyle çıkamamıştı. Hastaneye giden tecrübeli oyuncunun sağ dizinin üstündeki adalede sertleşme olduğu öğrenildi. Topal'ın son durumunun yarın netleşeceği belirtilirken ilk kontrollere göre perşembe günü Marsilya maçında sahada olabilecek.
Mehmet Topal’dan iyi haber geldi
Mersin idman Yurdu maçında sakatlanarak ilk yarı sonunda oyundan çıkan Mehmet Topal'dan ilk belirlemelere göre sorununun ciddi olmadığı öğrenildi.
16 Eylül 2012 Pazar 23:10