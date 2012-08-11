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Mehmet Terzi tarihi başarıyı yorumladı

Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut'un dün 1500 metre finalinde tüm Türkiye'ye müthiş bir gece yaşattığını söyledi.

11 Ağustos 2012 Cumartesi 17:45
Mehmet Terzi tarihi başarıyı yorumladı
 Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, yaptığı açıklamada, Türk atletizmi açısından mutluluk verici bir gün yaşadıklarını ifade ederek, ''İlk kez olimpiyatta hem altın hem gümüşü birlikte alıyoruz. Önceden Etiyopyalılar, Kenyalılar ilk 3'te gelirlerdi. Biz bunu kırdık ve Türkiye büyük bir başarı elde etti. Sporcularımızı alınlarından öpüyorum'' diye konuştu.

Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin kendilerine çok destek verdiğini anlatan Terzi, ''Federasyon olarak planlı, projeli bir çalışma yaptık. 33 kişiyle geldik. 7 yarı final, 11 finalimiz var'' dedi.

Nevin Yanıt'ın 100 metre engellide 5. olmasının da büyük bir başarı olduğunu kaydeden Terzi, ''Bence başarısı madalya almış kadar önemli. Altın ve gümüş inanılmayacak bir başarıdır. Emeklerimizin boşa gitmediğini gördük. Sporcularımızın performansları zaten belliydi. Burada da aynı performansın üzerine çıktılar. Mutluluk duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Türk atletizm camiasının başarısıdır''

Sporcuların yetişmesinde emeği geçen kulüplere de teşekkür eden Terzi, ''Fenerbahçe'ye, Üsküdar Belediyesi'ne diğer kulüplere teşekkür ediyoruz. Bu Türk atletizm camiasının başarısıdır. Rio'ya 154 sporcuyla hazırlanıyoruz. 163 sporcumuzu da 2020'ye hazırlıyoruz'' dedi.

''Kaybetmenin verdiği düşünce''

Kadınlar 1500 metrede İngiliz atletlerin önlerindeki atletler için doping iddiasında bulunmalarıyla ilgili soruya da Terzi, şöyle yanıt verdi:

''Kaybetmenin getirdiği bir şeydir. Çünkü bizden böyle başarı beklemiyorlardı. Evlerinde şampiyon olmak istiyorlardı. Herkesten numuneler alınıyor. Bizim sporcularımızı bu şekilde suçlamak yanlış bir olay.''
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