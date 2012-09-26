Mehmet Terzi: ’’Atletizmde ilkleri yaşıyoruz’’

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini aktarırken, ''Atletizmde Türkiye tarihinde ilkleri yaşıyoruz. İlk kez olimpiyatlarda altın ve gümüş madalya kazandık. 12 finalde, 7 yarı finalde yarıştık. Pekin Olimpiyatları'na 16 kişiyle gitmiştik, Londra Olimpiyatları'na 33 kişiyle katıldık. Kurduğumuz sistem ve projelerle bu noktalara geldik'' dedi.





2016 Rio Olimpiyatları için şimdiden 154 aday sporcu olduğunu ve 60-70 kişiyle olimpiyatlara gitme hedefleri bulunduğunu dile getiren Terzi, ''İnşallah ülkemizde yapılırsa, 2020 Olimpiyatları'na da sadece atletizmde 100 sporcu ile katılmak istiyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Yakalanan bu ivmeyle çıta daha da yükseldi. Sorumluluklarımız arttı. Bu sorumluluğu en iyi şekilde değerlendirip, süreci devam ettirmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.





Terzi, Türkiye'de atletizmin artık gündemde olan bir spor branşı olduğuna dikkati çekerek, ''Ülkemizde artık atletizm konuşulmaya başlandı ve bununla da gurur duyuyoruz. Avrupa'da 5. sıradayız. Avrupa 1. Ligi'ni şampiyon bitiren kadın ve erkek milli takımlarımız Süper Lig'e çıktılar. Şimdi Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele edecekler. Yıldızlar, gençler ve büyükler seviyesinde aldığımız başarılar ortada. Bununla gurur duyuyoruz. Güzel bir yıl geçti. Aynı başarılar artarak devam edecek'' diye konuştu.





''Bu, sistemin getirdiği bir başarıdır''





Elde edilen başarıların sporcuların bireysel çabalarıyla gerçekleştiği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkı sağlamakta yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere de değinen Mehmet Terzi, şunları söyledi:





''Biz 2004 yılından beri kurumsal bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Sistemimizi kurduk. Bugüne kadar her branşta Avrupa, dünya ve olimpiyat katılım sayılarına bakıldığında bu görülecektir. Eğer olimpiyatlarda 26 branşta mücadele edebiliyorsak, bu, sistemin getirdiği bir başarıdır. Ferdi olsa 1-2 branşta başarılı olursunuz ve öyle kalır. Alttan gelen gençlerimiz gelecek yıllarda ön plana çıkacaklar. Sistemin devam ettiği ve projelerimizin sonucunda bunların olduğu görülecektir. Biz diğer eleştirilere katılmıyoruz. Ne yaptığımızı, projelerimizle nereye geldiğimizi biliyoruz. Sistemimiz ve hedeflerimiz belli. Bu sistemde eksik olan branşlarda yabancı antrenörler, danışmanlar getiriyoruz. Bizim de üst düzey antrenörlerimiz arttı. Sporcularımız olimpiyat madalyası alabiliyorsa, Avrupa şampiyonu olabiliyorsa, bu kendi antrenörlerimizin de başarısıdır.''





Karin Melis Mey'in durumu





Mehmet Terzi, Londra Olimpiyatları'nda uzun atlama dalında mücadele eden ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda verdiği örnekte dopingli çıkan milli atlet Karin Melis Mey'in durumuna da değindi.





Sporcunun her iki numunesinin de pozitif çıktığını hatırlatan Terzi, ''Şu anda süreç devam ediyor. Kendisini disiplin kuruluna sevk edeceğiz. Konu orada görüşülecek. Antrenör ve sporcu savunmalarını yapacaklardır. Süreç sonunda her şey belli olacaktır. Savunma hakları var'' diyerek sözlerini tamamladı.