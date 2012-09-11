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Mehmet Özdilek: 'Galatasaray maçında hedef galibiyet'

Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını, bundan şüphelerinin olmadığını söyledi.

11 Eylül 2012 Salı 13:00
Mehmet Özdilek: 'Galatasaray maçında hedef galibiyet'
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Galatasaray'la karışılacak Medical Park Antalyaspor, günde çift antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman da futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. 

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Mehmet Özdilek, milli maçlardan sonraki periyodun her takım için zor olduğunu söyledi. 

Milli takım maçlarını nedeniyle lige verilen 2 haftalık aranın ardından kendi sahalarında lig lideri Galatasaray'a karşı mücadele edeceklerini söyleyen Özdilek, şunları söyledi:
 
"Bu arada hem idman eksiği olan hem de sonradan katılan oyuncularımızın performanslarını yukarı çekme adına olumlu bir süreç yaşadık. Son iki hafta kazanan bir ekibiz. Galatasaray'ı bugün tartışma ve konuşmanın gereği yok. Biz kendi açımızdan bakmamız lazım. Neler yapabiliriz? Güçlü yanlarımız ne? Onları sahaya nasıl yansıtabiliriz? Moralimiz iyi. Gelecekle ilgili düşüncelerimiz oynadığımız son iki maçta çok olumlu. Amacımızı bunu sürdürmek. Lig çok zor aslında. Bakıldığı zaman her takımın her takımı yenebildiği, her takımın her takımdan puan aldığı bir takımlar mücadelesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim amacımız Galatasaray takımına karşı yapabileceğimizin en iyisini yapabilmek. Rakipten çok bizim yapabileceklerimiz önemli. Neler yapabileceğimiz de biliyoruz. Bizim için ne kadar zorsa, rakip için de o kadar zor. Amacımız kazanmak bunun için o gün sahaya çıkacağız. Tek düşüncemiz o olacak."
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