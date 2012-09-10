Mehmet Bulut oyundan memnun

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un teknik direktörü Mehmet Bulut, sahalarının bakımda olması nedeniyle dün Bursa Atatürk Stadı'nda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Tokatspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çok iyi oynadıkları müsabakada çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini, maçın böyle bitmesini istemediklerini bildirdi.





Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Bulut, ''Hakemin yaratmış olduğu penaltıyla maç berabere bitti. Skor böyle olmamalıydı. Ama bizim de hatamız var. Maçı önceden koparmamız gerekiyordu. Girdiğimiz gol pozisyonlarını cömertçe harcadık. Bunun neticesinde son dakikada yediğimiz golle berabere kaldık. Müsabakada topa sahip olan taraf bizdik. İlerleyen haftalarda takımımız daha iyi olacak'' dedi.