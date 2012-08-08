Mehmet Batdal Bucaspor ile anlaşmaya vardı

Uzun bir süredir forvet hattını güçlendirmeye çalışan Bucaspor, transfer dönemindeki flaş hamlesini yaptı ve bir çok takımın peşinde olduğu Mehmet Batdal ile anlaşmaya vardı.



Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözden çıkarttığı Batdal'ı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bucaspor Basın Sözcüsü Cumhur Kaynar, "Mehmet Batdal iki gün içerisinde imza atacak. Başkanımız kendisini arayıp eşyallarını toplamasını söyledi" dedi.



2 sezon önce Bucaspor'dan, Galatasaray'a transfer olan golcü oyuncu geçirdiği sakatlıklar sonucu takımında fazla forma şansı bulamazken kısa süre Konyaspor ve Karabükspor'da kiralık oynadı.



Mehmet Batdal ile prensip anlaşmasına varan Bucaspor diğer bir yandan da geçen sezon Vaslui forması giyen Bello ve Brezilyalı ünlü santrfor Robert De Pinho ile de görüşmelerini sürdürüyor.