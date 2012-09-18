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’Mehmet Ali Yılmaz’ın verdiği zarar unutulmadı’

Trabzonspor Yönetimi, kendileri ve Şenol Güneş hakkında ağır ithamlarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz'a yanıt verdi. Onursal Başkan için, “Ekonomik zararları mahkeme tarafından onaylandı” denildi.

18 Eylül 2012 Salı 10:50
’Mehmet Ali Yılmaz’ın verdiği zarar unutulmadı’
İşte o açıklama:
 
“Trabzonspor Genel Kurulu tarafından kendisine Onursal Başkan sıfatı verilen Mehmet Ali Yılmaz, geçtiğimiz hafta sonu Radyospor adlı kanalda canlı yayına katılmış, burada yapmış olduğu açıklamalar da medyanın bazı kesimlerince kullanılmıştır. Mehmet Ali Yılmaz’ın hiçbir Trabzonsporlu’ya yakışmayacak ifadelerinde yer alan gerçek dışı ve ağır ithamları öncelikle kendisine iade ediyor, takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz. Trabzonspor’da başkanlık görevinde bulunduğu son dönemde kulübü uğrattığı maddi manevi tahribatlar ortadayken, ekonomik zararları mahkeme tarafından onaylanmışken, Mehmet Ali Yılmaz’ın delilsiz ve mesnetsiz suçlamalarla başta Başkanımız Sayın Şener ve yönetim kurulumuza yönelik sözlü saldırılarda bulunması kendi hatalarını kapatmaya yönelik hezeyanlardan başka bir davranış şekli değildir. Hiç kimse başkalarına suç sıçratmakla kendi kabahatlerini örtemez! Onursal Başkan sıfatlı bir kişinin kulübümüzün bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan Sayın Ahmet Suat Özyazıcı, Sayın Özkan Sümer, Sayın Şenol Güneş, Sayın Ali Kemal Denizci gibi şahsiyetlerin isimlerini kullanarak onları sözde toplum önünde küçük düşürmeye çalışması hangi iyi niyet sınırları içerisinde açıklanabilir? 

‘Şike sürecinde kılını kıpırdatmadı’

Zira Mehmet Ali Yılmaz’ın son başkanlığı döneminde vermiş olduğu ekonomik zarar, kulübümüzde bugüne kadar profesyonel olarak hizmet eden eski teknik direktörlerimizin ve personelimizin aldığı toplam ücretlerin kat kat üzerindedir. Şike sürecinde Trabzonspor lehine kılını kıpırdatmayan, neredeyse kulübü suçlu göstermeye çalışan Mehmet Ali Yılmaz’ın bu yaklaşımı kamuoyunda da dikkati çekmiş, hatta kulübümüze resmen yapılan başvurularda Onursal Başkanlık sıfatının yeniden gözden geçirilerek genel kurulda tartışılmaya açılması yönünde taleplerde bulunulmuştur.

‘Zamanlama dikkat çekici’

Yönetim kurulumuz her şeye rağmen iyi niyetli bir tavır göstererek bugüne kadar bu doğrultuda gelen baskıları sineye çekmiş, Mehmet Ali Yılmaz’ı da bu kulübün değerlerinden biri olarak görmeyi ve göstermeyi tercih etmiştir. Ancak hakarete varan son ifadelerin kabul edilebilir tarafı kalmamıştır. Trabzonspor tarihinin gerek sporcu, gerek teknik adam olarak en başarılı isimleri arasında ilk sırada yer alan sembollerin başında gelen Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’i de hak etmediği çirkin ifadelerle eleştiren Mehmet Ali Yılmaz’ın kendisi başkanken Güneş’e reva gördüğü davranış biçimi de bilenlerin hafızasından silinmemiştir. Üstelik Yılmaz’ın bu seviyedeki söylemleri, takımımızın oynayacak olduğu önemli bir maç öncesinde dile getirmesi de ayrıca dikkat çekicidir. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak bizler her zaman yapıcı, yön gösterici ve katkıda bulunan eleştirilere açığız. Ancak hak etmediğimiz şekilde hakarete uğradığımızda ise kimden gelirse gelsin, her platformda gereken cevabı vermeye de hazırız.”


Kaynak: Fanatik

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