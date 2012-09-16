Mehmet Akif Pirim Turnuvası’nda Türkiye şampiyon

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü olan olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına 2 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Mısır, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 59 sporcu katıldı.





Türkiye toplam 9 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya ile takım halinde birinci olurken, Gürcistan ikinci, Azerbaycan üçüncü, Mısır ise dördüncü oldu.





Müsabakaları izleyen Mehmet Akif Prim, Rizeli olduğunu dile getirerek, ''Uluslararası bir turnuvanın Rize'de yapılması benim adıma gurur verici. Burada güreşen kardeşlerimiz bizim geleceğimiz. Bu salondan önümüzdeki yıllarda dünya ve Avrupa şampiyonu olacak gençlerimiz yetişiyor'' dedi.





Katılımın biraz az olduğunu ifade eden Pirim, ''Normalde bu turnuva olimpiyatlardan önce yapılacaktı fakat olimpiyatlardan sonraya kaldığı için sadece 4 ülke katıldı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının giderek artmasını bekliyoruz. Alt yapımıza çok güveniyoruz. Sporcularımız, çok iyi yetişiyorlar. Ata sporumuz olan güreşte, gelecekte dünya şampiyonu olabilecek yetenekte ve kuvvette sporcularımız var. Olimpiyatlarda güreş takımı olarak daha iyi olacağımıza güvenim tam'' diye konuştu.





Dereceye giren sporcular





Turnuvada, ilk 3 sıraya alan sporcular şöyle:





42 kilo: 1-Necip Özsevik, 2-Bünyamin Gemici, 3-Yavuz Fatih Şentürk





46 kilo: 1-Selman Çubukçu, 2-Doğuş Ayazcı, 3-Onur Atalay





50 kilo: 1-Mammado Elçin (Azerbaycan), 2-Ekrem Öztürk, 3-Iraklı Shavadze (Gürcistan), 3-Fikret Keser





54 kilo: 1-Hasan Akkurt, 2-Mustafa Arapoğlu, 3-Ramaz Zoidze (Gürcistan), 3-Ömer Faruk Tok





58 kilo: 1-Ahmet Uçar, 2-Cengiz Arslan, 3-Selçuk Can, 3-Ali Nail Tüfek





63 kilo: 1-Nihat Filiz, 2-Giga Kaidze (Gürcistan), 3-Murat Çevik, 3-Ömer Gavuz





69 kilo: 1-Fevzi Topçu, 2-Zübeyir Demirer, 3-Serkan Akkoyun, 3-Ali Koyuncu





76 kilo: 1-Eren Öztürk, 2-Samet Bal, 3-Burhan Karagöz





85 kilo: 1-Muhammet Canbıçak, 2-Deniz İlyas Yeşilçiçek, 3-Mammadlı Aşkın (Azerbaycan)





100 kilo: 1-Emre Muyan, 2-Zvıadı Pataridze (Gürcistan), 3-Cavit Feyziyev (Azerbaycan), 3-Yasin Aydın