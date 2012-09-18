Medunjanin, Gaziantep’te mutlu

Gaziantepspor'un Bosnalı futbolcusu Haris Medunjanin, antrenman sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Medunjanin, hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, ''Kasımpaşa maçında kendimize kaybettik. Normalde Kasımpaşa bizden iyi bir takım değil, hatta biz onlardan daha iyiyiz. Ne yazık ki bireysel hatalarımız bize biraz pahalıya mal oldu. Bu maçı hemen unutup, Beşiktaş maçını düşünmemiz gerekiyor. Umarım bu hafta iyi bir hazırlık devresi geçirip Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılırız'' dedi.





''Takımda aynı dili konuşan birinin olmasının çok iyi''





Başka ülkeye giden oyuncu için takımda aynı dili konuşan birinin olmasının çok iyi olduğunu ifade eden Medunjanin, Senijad Ibrıcıc ile birlikte Ivan Kecojevic'in de Boşnakça konuştuğunu belirtti.





Medunjanin, ''Ama benim bütün takım arkadaşlarımla iyi olmam, onlarla iyi bir diyalog kurmam gerekiyor. Çünkü biz bir takımız, sadece 2-3 kişinin sohbet etmesi doğru değil. Herkesin birbiriyle diyaloğunun iyi olması lazım. İyi bir takım olmanın yolu, iyi bir takım olmaktan geçiyor. Gaziantepspor'da bulunduğum için çok mutluyum, bu takıma yardımcı olmaya geldim'' diye konuştu.















