Medicana Sivasspor kafilesi Mersin'e gitti

Medicana Sivasspor kafilesi, Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Cuma günü deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına ve taraftara kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusunun ardından pas ve taktik çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivas'taki son antrenmanını yapan Medicana Sivasspor'da, teknik heyet ve futbolcular daha sonra kulüp otobüsüyle Mersin'e hareket etti. Kırmızı-beyazlı kafilede, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Erkan Kaş, Djakaridja Kone ve Jerenimo Barrales haricindeki tüm futbolcular yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Mersin İdmanyurdu maçında Cicinho kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek, sakatlığı süren Burhan Eşer'in durumu ise sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından netleşecek.

Mersin İdmanyurdu- Medicana Sivasspor maçı cuma günü saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda başlayacak.