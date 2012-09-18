Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Meclis salonu ringe döndü

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen meclis toplantıda tartışma yerini yumruklara bıraktı

18 Eylül 2012 Salı 10:08
Meclis salonu ringe döndü

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) düzenlenen meclis toplantısında Genel Sekreter Selma Uğurlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Yılmaz arasında başlayan sözlü tartışmaya Uğurlu'nun yeğeni de karışınca ortalık bir anda karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı diğer yönetim kurulu üyeleri güçlükle ayırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Tever başkanlığında toplandı. Toplantıda gelir ve giderler açıklandı ve müteşebbis heyeti belirlendi. Toplantının sonunda ise yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Selma Uğurlu'nun maaş farkları aldığının müfettiş raporuyla belirlendiğini iddia etti. Bunun üzerine Uğurlu, yönetim kurulu üyesi Rahmi Yılmaz arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

İkilinin yüksek sesle tartıştığını duyan, odanın kapasite biriminde görevli Selma Uğurlu?nun yeğeni Burak Cebeci, meclis salonuna geldi ve tartışmayı izledi. Tartışmada ses tonları iyice yükselince Burak Cebeci, Rahmi Yılmaz?a saldırdı. Kardeşi Rahmi Yılmaz?a yapılan saldırıya sinirlenen Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yılmaz da Burak Cebeci?ye yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Tever, Meclis Başkanı İsmail Akın, Meclis üyesi Süleyman Kozuva ve diğer meclis üyeleri kavgayı güçlükle ayırdı ve iki tarafı salonundan çıkarttı. Olay sonrası toplantı sona erdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim