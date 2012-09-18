Meclis salonu ringe döndü

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) düzenlenen meclis toplantısında Genel Sekreter Selma Uğurlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Yılmaz arasında başlayan sözlü tartışmaya Uğurlu'nun yeğeni de karışınca ortalık bir anda karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı diğer yönetim kurulu üyeleri güçlükle ayırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Tever başkanlığında toplandı. Toplantıda gelir ve giderler açıklandı ve müteşebbis heyeti belirlendi. Toplantının sonunda ise yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Selma Uğurlu'nun maaş farkları aldığının müfettiş raporuyla belirlendiğini iddia etti. Bunun üzerine Uğurlu, yönetim kurulu üyesi Rahmi Yılmaz arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

İkilinin yüksek sesle tartıştığını duyan, odanın kapasite biriminde görevli Selma Uğurlu?nun yeğeni Burak Cebeci, meclis salonuna geldi ve tartışmayı izledi. Tartışmada ses tonları iyice yükselince Burak Cebeci, Rahmi Yılmaz?a saldırdı. Kardeşi Rahmi Yılmaz?a yapılan saldırıya sinirlenen Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yılmaz da Burak Cebeci?ye yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Tever, Meclis Başkanı İsmail Akın, Meclis üyesi Süleyman Kozuva ve diğer meclis üyeleri kavgayı güçlükle ayırdı ve iki tarafı salonundan çıkarttı. Olay sonrası toplantı sona erdi.