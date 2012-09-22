McGregor: 'Cennette gibiyim'

Beşiktaş'ın yeni transferi Allan McGregor bulutların üzerinde! Kardemir Karabükspor ile Sanica Boru Elazığspor maçlarındaki performansıyla alkışlanan İskoç file bekçisi, yakın çevresine Türkiye günlerini anlattı. Tecrübeli eldiven, “Türkiye’ye kısa sürede adapte olduğumu söyleyebilirim. Buradaki yaşam, şehrin büyüsü, yemekler bir harika. İnanın her şey dört dörtlük. Takım da iyi sonuçlar almaya başladı ve mükemmel bir ortamda hissediyorum kendimi. Sanki cennetteyim. Hiçbir sıkıntım yok. Keşke Türkiye’ye daha önce gelmiş olsaydım. İnsanlar çok cana yakın. Her konuda yardımcı oluyorlar. Umarım uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet ederim” diye konuştu. Türkiye ile ilgili gelecekte olumlu referans vereceğini dile getiren McGregor, “Burası hakkında olumsuz bir yorum yapmam mümkün değil” dedi.





Kaynak: Fanatik - Mehmet Demircan