'Mavi tura çıkarmıştım'

Menderes'in Ahmetbeyli beldesinde kıyıya yakın bir bölgede 100 kişilik insan yükünü taşıyamadığı için batan ve çoğu çocuk 61 kaçağın hayatını kaybettiği teknenin kaptanı Burak Yılmaz'ın, teknenin alt bölmesindeki alanda kilitli olan kişilerden söz etmeyip teknede 60 kişinin bulunduğunu, ayrıca teknenin tur teknesi olduğunu ve söz konusu kişileri mavi tura çıkarttığını söyleyerek insanın kanını donduran ifade verdiği ortaya çıktı.



İzmir 'in Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli beldesinde, Avrupa'ya yasadışı yollardan çıkmak isteyen, içinde çoğu çocuk ve kadın onlarca kaçağın bulunduğu 15 metrelik balıkçı teknesi aşırı yük nedeniyle su alıp kayalıklara çarptıktan sonra battı. Tekne faciasında 44 kaçak ve 2'si organizatör 46 kişi kurtulurken, 11'i erkek, 18'i kadın, 28'i çocuk ve 3'ü de bebek olmak üzere 61 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iki Türk organizatörden tekne kaptanı Burhan Yılmaz, jandarmada verdiği ilk ifade kan dondurdu.



Menderes İlçesi Ahmetbeyli Beldesi ile Yoncaköy arasındaki Baradan Koyu'nda dün sabah kıyıda tekne parçaları görenler durumu Sahil Güvenlik ve jandarmaya bildirdi. Jandarmanın kıyıda, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizde yaptığı aramalar sonucunda 1'i kadın 2 çocuk ve 2 Türk organizatörün de aralarında bulunduğu 45 kişi kurtarıldı. Bir kaçak da olay yerinin açığında yüzerken bulundu. Böylelikle sağ olarak ulaşılan kişi sayıyı 46'ya çıktı. Kurtarılan kaçakların Filistin, Irak ve Suriye uyruklu oldukları belirlendi.



BU TÜR ŞEYLER OLUYOR



Kaçakların, Kürtçe bilen askerler aracılığıyla alınan ilk ifadelerinde, İzmir'in Basmane Semti'ndeki otellerde kaldıkları, burada insan tacirleriyle irtibat kurduktan sonra da İngiltere'ye gitmek üzere anlaştıkları belirlendi.



Bu arada, 15 metrelik teknenin İstanbul'daki bir balıkçı barınağından kiralayan insan tacirlerinin, deniz yoluyla İzmir'in Ahmetbeyli beldesine geldikleri kısa sürede anlaşıldı. Burada kaçakların tekneye bindirilmesinden kısa süre önce teknenin arıza yaptığı ve iki görevliden Mustafa Mucuk arızayı giderdikten sonra kaçakların tekneye alındığı bilgisine ulaşıldı. Tekne, hareket edip kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aşırı yük nedeniyle su aldı, ardından kayalıklara çarpıp battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında, teknenin alt bölmesindeki kilitli alanda ilk olarak 20'si çocuk 43 kişinin cesedine ulaşıldı. Balık adamların teknede yürüttüğü aramalarda, 18 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece toplam ölü sayısı da 61'e ulaştı.



Menderes Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bugün saat 05.20'de tekne yola çıktıktan sonra battığını tespit ettik. Bu bölgede bu tür kaçak geçmeye çalışanlar olabiliyor. Ancak kısa süre içinde bize kaçak geçiş olacağı yönünde ihbar gelmedi. Araştırmalarımız sürüyor” diye konuştu.



MAVİ TURA ÇIKARMIŞTIM



Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma, kıyıya yüzmeye çalışan kişiler arasında bulunan tekne kaptanı Burhan Yılmaz ve makine sorumlusu Mustafa Mucuk'u gözaltına aldı. Tekne kaptanı Burhan Yılmaz'ın ilk ifadesinde, teknede 60 kişinin bulunduğunu, teknenin tur teknesi olduğunu ve mavi tura çıkardığını da söyledi.



Kaptan Yılmaz ifadesinde kaçakları da suçladı. Yolculuk sırasında üşümemeleri için ilk önce kadın ve çocukları teknenin alt bölümüne alıp bu alana başka kaçakların girmemesi için de kilitlediklerini anlatan B.Y., ifadesinde, şöyle dedi, “Kaçakları tekneye aldığımız sırada, kargaşa yaşandı. Bir anda hepsi binmek istedi. Kaçaklar teknede aşırı yük olmasına neden oldu. Bu şekilde yola çıkarken de tekne kayalıklara çarpıp su alarak battı. Tekne batarken alt taraftaki kilitleri açmaya çalıştık ancak başaramadık. Daha sonra da kendimizi denize attık.” Kaza ardından yapılan araştırmada tekne kaptanının, çapayı bile su yüzüne çıkartmadan hareket ettiği ileri sürüldü.