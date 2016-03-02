Maserati'nin SUV'u ilkbaharda Türkiye'de

Maserati'nin SUV modeli Levante, ilkbaharda Türkiye'de satışa sunulacak.



Maserati tarafından yapılan açıklamaya göre, markanın yeni üretim stratejisinin önemli bir adımını oluşturan lüks ve sportif SUV modeli Levante, 2016 Cenevre Otomobil Fuarında resmen tanıtılmasının ardından, ilkbaharda Türkiye'de de satılacak.



Torino'da bulunan Maserati'nin Mirafiori tesislerinde üretilecek olan Maserati Levante, üretim hattından ilk araçların çıkmaya başlamasının hemen ardından öncelikle Avrupa pazarlarında yerini alacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, "Fuarda görücüye çıkmadan 17 tane sipariş aldığımız ve ön satışını yaptığımız yeni SUV modelimizi, fuardan bir süre sonra ilkbahar döneminde ülkemizde de satışa sunacağız" ifadesini kullandı.



Maserati Levante'nin, dünya genelinde henüz yollara çıkmadan yoğun ilgi gördüğünü aktaran Bel, bu nedenle 2016 yılında çok sınırlı sayıda modeli Türkiye'de sahipleriyle buluşturabileceklerini dile getirdi.



Levante, net ve akıcı yüzeylerden oluşan tasarımıyla Maserati markasını ve onun İtalyan karakterini yansıtıyor. Agresif ön tasarım iki bölüme ayrılan yeni ikonik ön farlara ev sahipliği yaparken, üst bölüm markanın karakteristik ön ızgarasıyla bağlantı kuruyor. Maserati'nin karakteristik tasarım imzasını attığı Levante'nin ön çamurluğa entegre üç adet havalandırma kanalı, "Saetta" logolu trapezoit C sütunu ve çerçevesiz kapı camları ön plana çıkıyor. Arka kısma damgasını vuran eğimli arka cam ve aerodinamik hatlar ise tipik yüksek performanslı spor otomobil unsurları olarak dikkati çekiyor.



Yeni SUV'un tüm versiyonlarında; farklı sürüş modlarına göre elektronik olarak uyarlanabilen sertlik ve yükseklik ayarlı havalı süspansiyon sistemi, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 ve markanın yeni SUV'u için optimize edilen 8 kademeli otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.



Yeni Maserati'nin SUV'u Euro 6 egzoz emisyon normlarını yerine getiren hem benzinli hem de dizel motorlarla donatılmış olarak yollara çıkacak.