Galeriler Videolar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Maserati'nin SUV'u ilkbaharda Türkiye'de

Maserati'nin SUV'u ilkbaharda Türkiye'de

02 Mart 2016 Çarşamba 17:22
Maserati'nin SUV'u ilkbaharda Türkiye'de

Maserati'nin SUV modeli Levante, ilkbaharda Türkiye'de satışa sunulacak.

Maserati tarafından yapılan açıklamaya göre, markanın yeni üretim stratejisinin önemli bir adımını oluşturan lüks ve sportif SUV modeli Levante, 2016 Cenevre Otomobil Fuarında resmen tanıtılmasının ardından, ilkbaharda Türkiye'de de satılacak.

Torino'da bulunan Maserati'nin Mirafiori tesislerinde üretilecek olan Maserati Levante, üretim hattından ilk araçların çıkmaya başlamasının hemen ardından öncelikle Avrupa pazarlarında yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, "Fuarda görücüye çıkmadan 17 tane sipariş aldığımız ve ön satışını yaptığımız yeni SUV modelimizi, fuardan bir süre sonra ilkbahar döneminde ülkemizde de satışa sunacağız" ifadesini kullandı.

Maserati Levante'nin, dünya genelinde henüz yollara çıkmadan yoğun ilgi gördüğünü aktaran Bel, bu nedenle 2016 yılında çok sınırlı sayıda modeli Türkiye'de sahipleriyle buluşturabileceklerini dile getirdi.

Levante, net ve akıcı yüzeylerden oluşan tasarımıyla Maserati markasını ve onun İtalyan karakterini yansıtıyor. Agresif ön tasarım iki bölüme ayrılan yeni ikonik ön farlara ev sahipliği yaparken, üst bölüm markanın karakteristik ön ızgarasıyla bağlantı kuruyor. Maserati'nin karakteristik tasarım imzasını attığı Levante'nin ön çamurluğa entegre üç adet havalandırma kanalı, "Saetta" logolu trapezoit C sütunu ve çerçevesiz kapı camları ön plana çıkıyor. Arka kısma damgasını vuran eğimli arka cam ve aerodinamik hatlar ise tipik yüksek performanslı spor otomobil unsurları olarak dikkati çekiyor.

Yeni SUV'un tüm versiyonlarında; farklı sürüş modlarına göre elektronik olarak uyarlanabilen sertlik ve yükseklik ayarlı havalı süspansiyon sistemi, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 ve markanın yeni SUV'u için optimize edilen 8 kademeli otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

Yeni Maserati'nin SUV'u Euro 6 egzoz emisyon normlarını yerine getiren hem benzinli hem de dizel motorlarla donatılmış olarak yollara çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupaCenevreAli SuTorinoLevanteMaserati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim