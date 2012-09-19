Masajla kırışıklara son

Cildininizi peeling etkili yumuşak bir temizleyiciyle yıkayın.



Soğuk suyla durulayın ve havluyla hafif şekilde durulayın.



Boynunuzdan başlayarak avcunuzun içiyle tüm yüzünüzü gezin.



Aşağıdan yukarı doğru ilerleyin. Yumuşak ve dairesel hareketlerle yanaklarınızı ovun.



Şakaklarınıza hafif bir baskı uygulayın ve üç dakika boyunca ovun.



Elinizin tersiyle parmaklarınızı kullanarak yanaklarınız boyunca aşağıdan yukarıya doğru gezin.



Aynı hareketi çenenizin altına da boynunuzdan başlayarak uygulayın.



İşaret ve orta parmağınızı alnınıza ve sinüs bölgesine bastırın. Bu hareketi gözlerinizin altından burun çizginiz boyunca uygulayın.



Baskıyı kesmeden yeniden alnınıza doğru çıkın. Bu masajı iki haftada bir 10-15 dakika boyunca uygulayın.