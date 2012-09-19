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Martin zamana meydan okuyor

Alman bisikletçi Tony Martin, üst üste ikinci kez, zamana karşı dünya şampiyonu oldu.

19 Eylül 2012 Çarşamba 18:15
Martin zamana meydan okuyor
Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nda, erkekler zamana karşı yarışını, geçen yıl olduğu gibi Alman Tony Martin kazandı.

Hollanda'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda erkekler zamana karşı yarışı, Heerlen'de başlayıp Valkenburg'da sona eren 45,7 kilometrelik etapta koşuldu. Son dünya şampiyonu, 2010 ve 2011 dünya üçüncüsü, Alman Tony Martin, 58:38.76 dakikalık zamanıyla finiş çizgisini ilk sırada geçti ve üst üste dünya şampiyonu oldu.

Londra Olimpiyatları'nda zamana karşı finalinde gümüş madalya kazanan 27 yaşındaki Miller bu başarısıyla, hem geçen yıl giydiği ''gök kuşağı mayo''yu korudu hem de Omega Pharma-Quick Step ile kazandığı erkekler zamana karşı takım yarışının ardından dünya şampiyonasındaki ikinci zaferine ulaştı.

2010 yılının 23 yaş altı zamana karşı dünya şampiyonu ve olimpiyat 4'üncüsü ABD'li Taylor Phinney, 2006, 2007, 2009 ve 2010 dünya şampiyonu ve son dünya üçüncüsü İsviçreli Fabian Cancellara ve Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Büyük Britanya'dan Bradley Wiggins'in yokluğunda, Martin'in 5.37 saniye gerisinde gümüş madalya kazandı.

2002, 2005 ve 2006'da Belarus Ulusal Zamana Karşı Şampiyonası'nı kazanan Vasil Kiryienka, yarışı, liderin 1:44.99 dakika arkasında üçüncü tamamlayarak, podyumun son basamağına çıktı ve kariyerinin en önemli başarısını elde etti.

Kariyerinde İtalya, Fransa ve İspanya Bisiklet Turu'nu kazanmayı başaran ve toplamda 5 Grand Tour şampiyonluğu bulunan İspanyol Alberto Contador ise yarışı 9. sırada bitirdi.
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