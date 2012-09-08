Marsel TED Open’a hazırlanıyor

Marsel İlhan, bu hafta $75.000+H toplam ödüllü İstanbul Challenger (TED Open) anatablo oynuyor. Amerika Açık’tan sonra turnuva oynamayı tercih etmeyen ve Türkiye'nin üç Challenger’ı arasından en eski ve köklü olan İstanbul ve ardından da İzmir’e konsantre olmak isteyen Marsel, 2 hafta boyunca Yeşilyurt ve turnuvanın oynanacağı Ted kortlarında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Antrenörü Erhan Oral ve fitnes koçu Yotsaphol Prommon nezaretinde yine turnuvaya katılacak yabancı oyuncularla antrenman maçları da yapan Marsel’i, Tenis Federasyonu teknik direktörü Luis Bruguera da takip ediyor.

9 Eylül Pazar günü düzenlenecek Liderler Teniste Buluşuyor etkinliğinde Eski RG şampiyonu Sergi Bruguera ile özel bir gösteri maçı da yapacak olan Marsel İstanbul Challenger’da ilk maçını Salı akşamüstü oynayacak.



