Marsel ilk turda elendi





İstanbul'da devam eden ''American Express-İstanbul Challenger'' tenis turnuvasında teklerde milli sporcu Marsel İlhan, ana tablo ilk tur maçında İtalyan Riccardo Ghedin'e 2-0 yenilerek elendi.





Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında yapılan 75 bin dolar ödüllü turnuvada Marsel İlhan, Ghedin'e 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.





Turnuvada mücadele eden diğer Türk sporculardan Durukan Durmuş, ABD'li Alex Kuznetsov'a 6-1, 6-4'lük setlerle 2-0, Barış Ergüden de Avustralyalı Brydan Klein'e 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.





Organizasyon yarın (12 Eylül) ikinci tur maçlarıyla devam edecek.



