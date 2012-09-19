Türk Telekom İzmir Cup 2012 Erkekler Tenis Turnuvası'nda ikinci turda Beyaz Rusya'dan Uladzimir Ignatik'i 2-0 yenen Marsel İlhan, çeyrek finale yükseldi.
Karşıyaka Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada, rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenerek, saf dışı bırakan Marsel İlhan, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Marsel İlhan, çeyrek finalde Josh Goodall'ı mağlup eden Slovakya'dan Karol Beck ile karşılaşacak.
Çiftlerde mücadele eden Türk sporculardan Haluk Akkoyun-Ergun Zorlu, ikinci turda Avusturyalı Klein-Propoggia ikilisine 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenilerek elendi.
Öte yandan, bugünkü karşılaşmalarda turnuvanın 1 numaralı seribaşı Tunuslu Malek Jaziri, ABD'li Steve Johnson'a 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.