Marmaris’te Türk gencine turist dayağı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Hollandalı turistler, bir Türk gencini tekme tokat dövdü. Kavga sırasında bir Hollandalı turiste otomobil çarptı.

Marmaris'te, Hollandalı turistler Atatürk Meydanı'ndan geçen bir Türk genciyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hollandalı turistler bir anda Türk gencine tekme tokat saldırmaya başladı. Yoldan geçen diğer vatandaşlar da kavgaya müdahale edince arbede daha da büyüdü. Kavga sırasında yoldan geçen bir otomobil Hollandalı turistlerden birisine çarptı. Aracın çarptığı Hollandalı yaklaşık iki metre sürüklenirken Hollandalı turist hızını alamayarak düştüğü yerden kalkıp tekrar kavgaya devam etti. Polisin olay yerine gelmesiyle turistler olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavga ve kaza anının kameralar tarafından saniye saniye görüntülendiği görüldü.