'Marka Beşiktaştır, Quaresma kim!'

NTVSpor'un canlı yayın konuğu olan Samet Aybaba, kendisine sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi. Quaresma'nın hiçbir zaman kendilerine gelip görüşmediğini belirten deneyimli teknik adam, Portekizli'nin hiçbir zaman aldığının karşılığını da Beşiktaş'a vermediğini belirtti.

İşte Samet Aybaba'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"İçeriye girince çok mutlu oluyorum"





"Artık burada herşeyi yapmam lazım. İçeriye girince çok mutlu oluyorum. Dışarıda tabi ki sıkıntılarımız var. Başlarda biraz zorlandım. Birşeyler yapmak istiyoruz ama borç çok. Benim gelirken tek isteğim uzun vadeli çalışmaktı. Yönetim de uzun vadeli çalışmak istedi. Performans ile sıkıntılarımız olacak tabiki. Keyifli bir çalışma ortamı yarattık."

"Artık ücretler ödeniyor"





"Oyuncularımızın geçen seneden alacakları vardı. Yöneticilerimiz gerçekten bu sezon o borçları kapatmak için büyük bir özveri gösteriyor. Oyuncu almayalım ama ücretleri günü gününe ödeyelim istedik. Çok büyük sıkıntılar yok, ufak tefek şeyler oluyor ama ücretler ödeniyor. Bu düzenlemenin içerisinde hakettiğinden az alan isimlere zam yaptık. Alt yapıdan gelen oyuncular 2000bin lira maaş alıyorlar."

"Şampiyonluğa oynayan bir takım yaratalım istedik"





"Beşiktaş'ın hedefi; Baştan şampiyonluğa oynayan bir takım yaratalım istedik. Maç maç düşünüyoruz. Gidelim, kazanalım, bekleyelim. Yukarıda ne kadar şampiyon adayı varsa biz de kendimizi o kadar aday gösteriyoruz. Kısıtlı kadromuzla devam edebilmek bizim ve oyuncularımızın elinde."

"Beşiktaş'a gelme umudumu çok kez kesmiştim"





"Beşiktaş'a gelme umudumu çok kez kesmiştim. Beşiktaş bizim takımımız. Beşiktaş'tan hçbir beklentisi olmadan birşeyler yapmak isteyen insanların başında ben geliyorum."

"Hala oyuncularımız Gaziantepspor maçının şokunda"





"Hala oyuncularımız Gaziantepspor maçının şokunda. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Gidiyorlar geliyorlar 'Ya hocam biz nasıl yenildik diyorlar'. Yenilgiyi hazmetmeliyiz."

"Kazanmak için bazı hareketler yapmak lazım"





"Bizim takım sadece futbol oynamayı düşünüyor. Başka büyük bir takım 2-1 öne geçse o maçı bitirirdi. Kazanmak için bazı hareketler yapmak lazım. Bunları becermiyoruz. Bazen yapmak lazım."

"Teknik direktör adil ve adaletli olduğunu gösterirse ne medya ne futbolcu oyuncu değişikliklerinden başka bir anlam çıkarmaz. Tenik direktör eğer doğruları oyuncularına doğruyu aktaramıyorsa yanlış yapar."

"Alternatif oyuncu sıkıntımız var"





"Alternatif oyuncu sıkıntımız var. Saha içinde bizim önde basan oyuncularımız var. Ama bunların temposunda bir düşüş başladığında sıkıntı yaşıyoruz. Bu değişimi hep yapamadığımız için dalgalanmalar başlıyor. Oğuzhan'ı elde tutmak istiyoruz, takımın içerisine sokmak istiyoruz. Top tutan, teknik bir oyuncu. Bu tip oyuncular kendilerini fazla zorlamıyor. Koşmadan oynanmıyor. Şu ana kadar bu özelliğini geliştiremedi. Hem fiziksel hem de mental gelişim göstermesi lazım. Muhammed de bir dairenin içinde oynuyor. Konuştum onunla, oyuna sürdük iyi de oynadı ama 65. dakikada sakatlandı."





"Bir değişim yaşıyor Beşiktaş. Bundan önce tamamen bireysel performansa dayalı bir takımdı Beşiktaş. Şimdi daha basit, daha takım oyunu oynayan bir takım olma yolunda. Biz artık rakibi zorluyoruz ama geriye yaslandığımızda skıntı yaşıyoruz."

Altyapı projeleri

"Altyapıya uzun süredir bir yatırım yok. Genç oyuncularımız Fulya'da suni çimde çalışıyor. Bir tesis yaparak altyapı oyuncularımızın orada konaklayabileceği projelerimiz var"

"Büyük takım 2 santrafor oynar"

"Normalde ben 'Büyük takım 2 santrafor oynar' diye düşünenlerdenim. Mustefa Pektemek varken Almeida sakattı, Almeida geldi bu sefer Mustafa sakatlandı. Biz çok koşan, topu ayağında tutabilen bir takım yaratmak istiyoruz. Alternatif oyuncu sıkıntımız var. Devre arası için bu yönde çalışmalar yapabiliriz."

İsmail devre arasına anca yetişiyor

"İsmail yavaş yavaş çalışmalara başladı ama oynaması devre arasını bulur.

Quaresma sorunu





Quaresma ile hiç konuşmadım. Quaresma gelip bizden bir teklifte bulunmayınca biz de hiç irtibata geçmedik. Quaresma'yı bu maliyetle bu takımda tutma şansımız yok. Mart ayında bu yönetim göreve geldiğinde ilk iş olarak Portekiz'e gitti, 'Bu fiyatlarla bu oyuncuları oynatamayız' dedi.





Ben 3 kritere bakıyorum 1- Saha içi katkısı, 2- Tavır ve davranışları, 3- Maliyet. Bu arkadaşımızın bize ilk 2 maddede hiç bir katkısı yok. Ben şimdi bu oyuncuya özel ilgi gösteremem. Geride 25 oyuncum var. Özel ilgi göstersem diğerleri tepki gösterir. Ben Alex'in maliyetini bilmiyorum, Hagi'nin de bilmiyorum. İşini iyi yapan oyuncunun fiyatı sorgulanmaz. Quaresma kendini tip olarak kendini takımdan üstte gören bir oyuncu. Teknik anlamda Quaresma aldığının hiçbir anlamda karşılığını vermedi."

"Quaresma kim!"

"Marka Beşiktaş'tır. Ben bugün varım yarın yokum. Quaresma kimdir?Başkan bugün var yarın yok. Biz Beşiktaş'ı nasıl başarılı yaparız, bu ekonomik krizden nasıl kurtarırız diye düşünüyoruz. O kadar çok doğru yapılan şey var ki. Şu an 6 isim aldık altyapıdan. Bunları takımın içine katabilirsek kurtarırız kulübü. Bir oyuncu gelse ne olur, gelmese ne olur."

"Quaresma ufak bir indirim bile yapsaydı ona karşılığı verilirdi. Yönetim ona 'Sen feda etmiş gibi gözük, biz üstlenelim her şeyi' dedi onu bile kabul etmedi."

"Beşiktaş'ın değerlerini geri kazandırıyoruz"





"Fernandes'in tavırlarında değişme var. Geliyor genç oyunculara destek veriyor. Almeida Kadir'e geliyor 'çok iyi olacaksın' diyor. Sahipleniyor takımı. Bunları parayla yaptıramazsınız. Beşiktaş'ın değerlerini geri kazandırıyoruz."





"Escude'yi ben önerdim"





"Escude'yi ben kendim izledim, ben teklif ettim alalım diye. Sivok o zaman çözülmemişti, o sonradan geldi takıma. Takımı ve ligi çok iyi tanıyan bir isim. İbrahim Toraman inanılmaz bi sezon başı kampı geçirdi. Çok memnunuz. Escude bu iki ismin arkasında beklemek zorunda. Ersan kilo verdi, güçlendi."





"A2 takıma oyuncu vermeyeceğiz"





"A takım kadrosundan kimseyi A2 takıma vermeyeceğiz. Oradan oyuncu alacağız, oraya vereyeceğiz. Necip, Hasan Türk'ün onu geçeceğini görünce rahatsız oldu. 2 haftadır inanılmaz bir performans gösteriyor. Arkasındaki de onu geçmek için çalışıyor."





"Batuhan sahada bize karşılık vermedi"





"Almeida'nın kriz döneminde gitmek istiyorum diyince ve Mustafa Pektemek'in sakatlığı da gelince Batuhan transferi de kendiliğinden oluşuverdi. Batuhan daha 21 yaşında bir çizginin üzerinde. Ya burada kalacak, milli takıma yükselecek ya da aşağıya doğru gidecek. Açıkçası şu ana kadar sahada bize karşılık vermedi. Daha çok mücadele etmesi lazım, daha fazla diyaloğa girmesi lazım. Hiç kimsenin yapamayacağı vuruşu yapabiliyor. Kendisine söylüyorum yapma diyorum. Daha fazla çalışması lazım. Kondisyonu yetersiz. A2 takımından bir antrenörümüzü Batuhan için A takımı teknik kadrosuna aldık."

Taraftar





"Takım gereğini yaptıkça taraftarımızın arkamızda duracağına inanıyorum. Elazığspor maçında muhteşemlerdi. 3-5 hafta sonra taraftarın da çığ gibi büyüyerek İnönü Stadı'nı dolduracağına inanıyorum."





"Fernandes'in kontratını uzatmayı düşünüyoruz"





"Fernandes de ilk geldiğinde sorunluydu, bize de mesafeliydi. Kaynaştıkça daha iyi oldu. Takıma layık bir oyuncu. Fernandes'in kontratını 2 sene daha uzatmayı planlıyoruz. Hergün kuvvet çalışıyor. İnanılmaz seviyor futbolu. Özel hayatı bizi niye ilgilendiriyor. Hiç söylemeden kendisi çalışıyor. Fernandes, Quaresma ve Almeida'dan da farklı yapıda bir oyuncu."





"Hakemlerden adil ve adaletli olmasını istiyoruz"





"Hakemlerin Beşiktaş'a bakışlarında bir farklılık var. Diğer iki takıma daha başka bakıyorlar. Hakemlerden adil ve adaletli olmasını istiyoruz"