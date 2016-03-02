Mardinde Yol Kenarında Bırakılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 6 Kişi Yakalandı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haber Ajandası adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Mardinde Yol Kenarında Bırakılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 6 Kişi Yakalandı