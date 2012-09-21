Maradona baba oluyor

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen 51 yaşındaki Diego Maradona, 5. kez baba oluyor.





Arjantinli futbol efsanesi Maradona'nın kız arkadaşı Veronica Ojeda, internet sitesi Ciudad.com'a yaptığı açıklamada, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.





Diego Maradona'nın Claudia Vallafane ile evliliğinden 2 kızı bulunuyor. Maradona'nın, mahkemelerin babalık davalarında ''babaları olduğu'' hükmünü verdiği ancak kendisinin asla tanımadığı biri erkek diğeri kız 2 çocuğu daha var.