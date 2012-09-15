MANU öncesi Cimbom 4 köşe!

Süper Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Medical Park Antalyaspor, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.



Karşılaşma 4-0 sarı kırmızılı ekibin galibiyeti ile sonuçlanırken, goller 10. dakikada Elmande, 45. dakikada Amrabat ve 55. dakikada Burak, 90. dakikada Umut'dan geldi.



Antalyaspor'da Isaac 45. dakikada rakibine yaptığı müdahele sonucu direk kırmızı kartla oyun dışı kalırken, G.Saray'da 48. dakikada bileğinden sakatlanan Elmander, oyundan çıkarak yerini Burak Yılmaz'a bıraktı.



G.Saray bu sonuçla ligde puanını 10'a çıkarırken, Medical Park Antalyaspor 6 puanda kaldı.



G.Saray, Şampiyonlar Ligi grup maçında 19 Eylül'de konuk olacağı Macnhester United deplasmanı öncesi bir prova niteliği taşıyan karşılaşmaya hızlı başladı.



ELMANDER'DEN ERKEN GELEN GOL



İlk yarının hemen başlarından itibaren Antalya önünde baskı kurmaya çalışan G.Saray, Amrabat ve Elmander'in etkili oyunları ile karşılaşmanın daha 10. dakikasında 1-0 öne geçti. Amrabatın sol taraftan çok hızlı kullandığı taç sonrası topu alan İsveçli golcü Elmander topla ilerleyip ceza sahasında çaprazdan vuruşunda Ndjock Sammy'yi mağlup etti.



ANTALYA DENGEYİ KURMAYI BİLDİ



Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü 1-0 önde geçen G.Saray, Antalya kalesine etkili giderken, savunma arkasında verdiği boşluklarla zaman zaman zor anlar yaşadı. İlk yarının ortalarına doğru özellikle Aissati ve İsaac ile G.Saray kalesine etkili giden ve G.Saray'ın hücumdan boş döndüğü her topu tehlikeli bir kontraatağa çevirmeyi bilen Antalyaspor, oyunda dengeyi kurmayı başardı.



ASLAN GERİ DÖNMEKTE ZORLANDI



G.Saray karşısında orta alandan hızlı çıkan ev sahibi Antalyaspor'da golcü Isaac, ani ataklarda ofsayt pozisyonunda kalarak Antalyaspor'un bu hücumları gol ile bitirememesine neden oldu. Elmander, Amrabat ve Umut'un G.Saray'ı öne taşıyarak geliştirdikleri her atak sonrası kaptırılan toplarde geri dönmekte sıkıntı yaşadılar. Orta alandan hücuma hızlı çıkan Antalya orta alana elemanları top ayaklarında iken geri dönmekte zorlanan G.Saraylı en az 4-5 futbolcuyu arkalarında bırakmayı başardılar.



AMRABAT İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ



İlk yarının son 10 dakikalık bölümüne 1-0 üstün giren G.Saray, orta saha mücadelesi haline gelen karşılaşmada, son dakikalarda karşılaşmayı 2-0'a getiren golü Amrabat ile buldu. Sol kanattan gelişen atakta Amrabat topu kendi başına sürdü ve ceza sahasında sol çaprazdan sert bir vuruş yaparak. G. Saray'ın soyunma odasına rahat bir şekilde gitmesini sağladı.



ISAAC SON DAKİKADA KIZARDI



Uğur İnceman'ın uzun gönderdiği topta Muslera topu yumrukladı, o sırada topa hamle yapan Isaac, Muslera'nın ayağına müdehalede bulundu ve ardından Galatasaraylı futbolcularla tartışırken hakem kırmızı kartı gösterdi. Antalyaspor böylece mağlup durumda olduğu karşılaşmada, en etkili oyuncularından birini kaybetmiş oldu.



İKİNCİ YARI YİNE GOLLE BAŞLADI



2. yarıya 2-0 galibiyetin verdiği özgüvenle başlayan G.Saray, Amrabat'ın etkili oyunu ile sağ kanattan Antalyaspor kalesine gitmeye çalışırken, Nordin Amrabat'a yapılan faul sonrası frikik kullanan Burak Yılmaz, 55. dakikada G.Saray'ı 3-0 öne geçirdi. Oyuna sonradan giren Burak Yılmaz'ın oyuna çabuk adapte olması G.Saray'ın hücum gücünü iyice artırırken, topun hücumda G.Saraylı futbolcuların ayağında kalmasını sağladı.



MANCHESTER UNİTED PROVASI OLDU



3. golü bulduktan sonra oyunda istediklerini daha fazla yapmaya başlayan G.Saray, Manchester United, bir anlamda Manchester United maçının provasını yapmış oldu. Antalyaspor ise ikinci yarının ortalarına doğru iyice oyundan düşerek, G.Saray'ın oyunu kendi yuarı sahasına yıkmasına izin verirken. Savunmadan ani toplarla hücuma çıkma anlayışını koruyup, G.Saray kalesinde az da olsa pozsiyonlar buldu.



BURAK VE UMUT'A SELÇUK DA EŞLİK ETTİ



Son 10 dakikaya girerken, Antalyaspor karşısında artık çok rahatlamış olan G.Saray, Umut ve Burak ikilisini savunma arkasına attığı uzun toplarla gol pozisyonuna sokmaya çalıştı ve bu isteğinde başarılı oldu. Umut ve Burak ikilisine Selçuk'un etkili paslarıda eklenince Antalyaspor kalesinde gol pozsiyonları bulmaya devam eden G.Saray 90. dakikada Umut'un golü ile karşılaşmayı 4.0 galip tamamladı.



Bu sonuçla G.Saray, ligde 4. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u mağlup ederek, Manchester United maçı öncesi moral bulmuş oldu.