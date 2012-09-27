Manisaspor uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Manisaspor, sahasında konuk ettiği Spor Toto 3. Lig takımlarından Kayseri Şekerspor'u uzatmalarda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Karşılaşmaya 1-0 geride başlayan Manisaspor, rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını arttırarak, ikinci yarının hemen başında durumu 1-1'e getirdi. Maçın 90 dakikalık bölümünden başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda tecrübeli oyuncusu Iwanski'nin ayağından bulduğu gol ile farkı bire çıkaran Manisaspor, son dakikalarda Hasan'ın penaltıdan bulduğu golle maçı 3-1 bitirdi. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "Bizim için çok da değerlendirilecek bir maç değildi. Bu maça bizim bakış açımız ligde fazla forma giymeyen oyuncularımızın durumunu görmekti. Takıma katkılarını ölçtük. Oyunsal olarak baktığımızda bazı hastalıklarımız devam ediyor. Bütün oyuncularımızın performansını gördük. Performansından memnun olmadığımız arkadaşlar var ve devam ediyorlar. Baktığımızda altyapımızdan yetişen Hakan ve Cenk gibi oyuncularımızın iyi performansı bizi ayrıca mutlu etti. Bu bizim için hazırlık maçı niteliğinde bir maçtı. Bundan sonra lige döndük. Geçen haftaki puan kaybından sonra Buca maçını kazanmak istiyoruz. 3 gün içerisinde de Buca maçına hazırlanacağız. Galip gelmek istiyoruz" dedi.





Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Cahit Erçevik ise "Güzel bir maç oldu. 10 kişi kaldıktan sonraki dilimde yediğimiz basit bir golle maç uzatmaya gitti. Uzatmada Manisaspor biraz daha tecrübesini konuşturunca kupada tur atlayan taraf oldu. Manisaspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.





Manisaporlu genç oyuncusu Hakan Turan, maçın başlarında hatalı bir gol yediklerini belirterek, "Golden sonra maçı bırakmadık hatta penaltı kaçırdık ama moralimizi bozmadık. İkinci yarıya daha iyi başladık ve gol bulduk. Sıcak hava biraz zorladı ama uzatmalarda da olsa kazanmayı bildik. Bize şans veren hocamıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada bu şanslarımızı iyi kullanmaya çalışacağız" dedi.





Bir diğer Manisasporlu genç oyuncu Cenk Yılmaz ise kendilerine şans veren teknik direktör Reha Kemal Erginer'e teşekkür ederek, "Burada bize şans verilmesi içimizdeki hırsı daha arttırdı. Bundan sonraki maçlarda telaş yapmadan biraz daha profesyonel olarak oynamamız açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. İnşallah Buca maçında da iyi bir futbol oynayıp galip geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.