Manisaspor’da Urfaspor hazırlıkları sürüyor

PTT 1. Lig'in 3. haftasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek Manisaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.





Şanlıurfaspor karşılaşması için son hazırlığını bu akşam kendi tesislerinde yapacak olan Ege temsilcisi, Tarık Almış Tesisleri'nde kampa girdi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Manisaspor-Şanlıurfaspor maçını Özgüç Türkalp yönetecek. Ege temsilcisinde Eray Ataseven dışında eksik futbolcu bulunmuyor.





İki ekip en son 2001-2002 sezonunda 2. Lig Yükselme Grubu'nda karşılaşmıştı. Manisaspor, deplasmanda 1-0, sahasında ise rakibini 2-1 mağlup etmişti.