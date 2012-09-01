Manisa’da Atatürk panolarına çirkin saldırı

30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında yapılan saldırıya Manisalılar tepki gösterdi. Manisa Belediyesi daha önce İzmir Caddesi'nde bulunan Batı Kışla ile kurum duvarlarının dış cephe yenileme çalışmaları kapsamında, Batı Kışla'nın duvarlarına Atatürk panoları astı. Atatürk panolarına 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Panoların üzerlerinin çizilmesi ve bazı bölgelerinin kırılması vatandaşların tepkisini çekerken, panolara zarar verenlerin bulunmasını istendi. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e yönelik yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehrin göbeğine astığımız Atatürk panolarına bu denli zarar verilmesi ve kimsenin olayı görmemesi de manidardır" dedi.

