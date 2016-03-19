Manisa'daki PKK operasyonuna 10 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK-KCK ile terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'nin eylemleri sonrası 'izinsiz gösteri yapmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarını işlediği belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.