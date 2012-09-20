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Mancini’den Balotelli’ye...

Manchester City'nin İtalyan teknik direktörü Mancini, vatandaşının "haylazlıklarına" artık dayanamıyor.

20 Eylül 2012 Perşembe 13:40
Mancini’den Balotelli’ye...
Manchester City'nin İtalyan teknik adamı Roberto Mancini, takımın yaramaz çocuğu Balotelli'den adeta bıktı. İngiliz Gazetesi DailyMail'in haberine göre;  Mancini bu hafta içi Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçından önce Balotelli'yi azarladı ve "Sürekli partilerdesin, sabaha kadar eğleniyorsun. Gazetelerde sigara içerken fotoğrafların çıkıyor. Bırak artık şu sigarayı." dedi.

Balotelli, geçtiğimiz hafta Stoke City ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra gece kulübüne gitmiş ve sabaha kadar kulüpte eğlenmişti. Bunu öğrenen Mancini onu Real Madrid kadrosuna almamış, ayrıca ceza olsun diye de onu Madrid'e götürmüştü.

Mancini'nin Balotelli'yi takımdan göndermek istediği ancak yönetimin haftada 100,000 pound kazanan bir futbolcuyu bu kadar kolay elden çıkarmak istemediği, İtalyan teknik adamın da bu yüzden oyuncuyu kazanma yoluna gittiği belirtildi. Balotelli, 2010 yılında 24 milyon pounda City'ye imza attı ancak hep kötü haberlerle manşetlerde yer aldı.

Kaynak: Fanatik
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