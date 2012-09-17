Manchester United zirveye yaklaştı

İngiltere Premier League'in 4. haftasında Manchester United, sahasında Wigan Athletic'i 4-0 mağlup etti.





UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Old Trafford Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Manchester United, Wigan Athletic'i Paul Scholes, Javier Hernandez, Alexander Buettner ve Nick Powell'ın golleriyle 4-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.





Sakatlığı bulunan Rooney'nin 18 kişilik kadroya alınmadığı maçta, yeni transferler Robin van Persie ve Kagawa karşılaşmaya yedek başladı. Mücadelenin 6. dakikasında Meksikalı Hernandez penaltı atışından yararlanamadı.





Arsenal, sahasında Southampton'ı 6-1 gibi farklı bir skorla geçerken, Queens Park Rangers ile Chelsea golsüz berabere kaldı. QPR'lı Anton Ferdinand, kendisine geçen sezon oynanan maçta ırkçı ifadeler kullandığını iddia ettiği Chelsea kaptanı John Terry'nin elini maçtan önce yapılan seremonide yine sıkmadı.





Son şampiyon Manchester City, Stoke City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak olan Manchester ekibi geride kalan 4 lig maçında ikinci beraberliğini aldı.





Milli futbolcu Nuri Şahin'in yedek kulübesinde oturduğu maçta Liverpool, deplasmanda Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Sezona kötü başlayan ve ilk 4 karşılaşmada 2 puan alan ''Kırmızılar'', 17. sırada bulunuyor.





Premier League'de bu hafta diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Reading-Tottenham Hotspur: 1-3





Aston Villa-Swansea City: 2-0





Fulham-West Bromwich Albion: 3-0





Norwich City-West Ham United: 0-0





Gelecek Hafta





22 Eylül Cumartesi: Swansea-Everton, Chelsea-Stoke, Southampton-Aston Villa, West Bromwich-Reading, West Ham-Sunderland, Wigan-Fulham





23 Eylül Pazar: Liverpool-Manchester United, Newcastle-Norwich, Manchester City-Arsenal, Tottenham-QPR.





Puan Durumu





Takımlar O G B M A Y P





1 Chelsea 4 3 1 0 8 2 10





2 Manchester United 4 3 0 1 10 5 9





3 Arsenal 4 2 2 0 8 1 8





4 Manchester City 4 2 2 0 9 6 8





5 Swansea City 4 2 1 1 10 4 7





6 West Bromwich Albion 4 2 1 1 6 4 7





7 West Ham United 4 2 1 1 4 3 7





8 Fulham 4 2 0 2 10 6 6





9 Everton 3 2 0 1 4 3 6





10 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 6 5 5





11 Stoke City 4 0 4 0 4 4 4





12 Aston Villa 4 1 1 2 4 5 4





13 Newcastle United 3 1 1 1 3 4 4





14 Wigan Athletic 4 1 1 2 4 8 4





15 Sunderland 3 0 3 0 3 3 3





16 Norwich City 4 0 3 1 2 7 3





17 Liverpool 4 0 2 2 3 8 2





18 Queens Park Rangers 4 0 2 2 2 9 2





19 Reading 3 0 1 2 4 8 1





20 Southampton 4 0 0 4 5 14 0