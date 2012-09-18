Manchester United kazancını artırdı

İngiliz futbol takımı Manchester United, son mali yılda gelirindeki düşüşe rağmen net kazancını yaklaşık yüzde 80 artırdı.

Premier League ekiplerinden Manchester United'ın 30 Haziran'da sona eren mali yıla ait hesapları açıklandı. Verilere göre kulübün geliri, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamamasından kaynaklandığı tahmin edilen son çeyrekteki yüzde 25,4'lük düşüşle yılı yüzde 3,3 gerileyerek, 320,3 milyon sterlin (520 milyon dolar) oldu.





Geçen ay New York borsasında işlem görmeye başlayan Manchester United'ın gelirindeki düşüşe rağmen bir önceki mali yılda 13 milyon sterlin olarak belirtilen net kazancı, yüzde 79,2'lik artışla 23 milyon sterline yükseldi. Kulübün reklam gelirleri de yüzde 13,7'lik yükselişle 117,6 milyon sterline ulaştı.