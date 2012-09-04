Manchester United’dan Türkçe uyarı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, resmi sitesinden Türkçe uyarıda bulundu. 19 Ağustos'ta Old Trafford'da oynanacak maç öncesi Kırmızı Şeytanlar lakaplı takım, bilet satışına başlarken Türk taraftarlara bir mesaj gönderdi. Sitede satılan maç biletlerinin tamamımın Manchester United taraftarı için olduğu belirtilen uyarıda, Galatasaraylılar'ın bu biletleri alması halinde stada alınmayacağını ve ücret iadesinin de yapılmayacağını bildirdi.

Türkçe yapılan açıklama şöyle;





"Bu siteden satılan biletlerin tamamı Man. Utd. taraftarları içindir. Buradan bilet satın alan Galatasaray taraftarlarının stada girişi engellenecek ve kendilerine ücret iadesi yapılmayacaktır."