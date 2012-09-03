Manchester City kevgire döndü

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City yeni sezonda oynadığı 3 maçta 7 puan kazandı fakat savunmadaki performansları sebebiyle eleştirilere maruz kalıyor.





Geçtiğimiz sezon tüm kupalarda oynadığı 55 maçta kalesinde 50 gol gören, ligde en az gol yiyen ve 17 karşılaşmada kalesini gole kapatan Manchester ekibi; bu sezon oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı ve 4 resmi maçta 7 golü ağlarında gördü.





Mikrofonlara konuşan takım kaptanı ve defans oyuncusu Vincent Kompany ise bunun kendilerinde endişe yaratmadığını ve sezon başındaki görüntünün önemli olmadığını söyledi. Premier Lig takımlarının gerçek kalitelerini Aralık ayı ve sonrasında gösterdiğini belirten tecrübeli stoper; "Zor zamanlarda kendimizi kanıtladık. Aralık, Ocak, Şubat aylarında yine böyle olacak. Şu an herkes güzel güzel oynuyor, sezon sonunda böyle olmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.