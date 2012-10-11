'Malzemeler elimizde, ispata ihtiyaç yok'

ANKARA(ANKA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Suriye uçağını sivil havacılık kurallarına aykırı yük taşıdığı iddiasıyla indirmesinin ardından Rusya'dan gelen "uçakta askeri teknik malzeme ya da silah yoktu" açıklamasını, "Onlar iddia edebilir. Şu an Türkiye'nin yaptığı inceleme sonucunda uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı malzeme bulunduğu tespit edildi. Alıkonan malzemeler Türkiye'nin elinde bunun ayrıca ispata ihtiyacı yok" şeklinde değerlendirdi.

A Haber canlı yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye uçağının uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı yük taşıdığı şüphesiyle Türkiye tarafından indirilmesini değerlendiren Bozdağ, Suriye'nin Türkiye hava sahasını kullanarak askeri malzemeler taşımasına izin vermeyeceklerini belirtti. Uluslararası mevzuatın da Türkiye'yi haklı çıkardığını anlatan Bozdağ, Suriye uçağının askeri malzemeler taşıdığına dair gelen istihbarat üzerine uçağın indirildiğini belirterek, "Bu istihbarat, bunun kaynağını söylerseniz mahremiyeti ortadan kalkar. Bu uçakta taşınmamsı gereken bazı kargoların bulunduğuna dair ciddi bir bilgi var. Bu bilgi ne kadar doğru ne kadar eğri bunun değerlendirilmesi için indirildi. İncelemeler sonrasında, uluslararası uçuş kurallarına aykırı olarak bulunan malzemeler el konuldu. Daha sonra uçağın gitmesine izin verildi" diye konuştu.

-"BUNUN İSPATA İHTİYACI YOK"-

Suriye tarafından yaşanan olay hakkında şu ana kadar bir tepki gelmediğini, uçakta bulunan kişiler arasından gözaltına alınan olmadığını belirten Bozdağ, Rusya'nın "uçakta askeri teknik malzeme ya da silah olmadığına" dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Onlar iddia edebilir. Şu an Türkiye'nin yaptığı inceleme sonucunda uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı malzeme bulunduğu tespit edildi. Alıkonan malzemeler Türkiye'nin elinde bunun ayrıca ispata ihtiyacı yok" dedi. Türkiye'nin şu an misilleme ihtimali nedeniyle hacı kafilelerini Suriye üzerinden göndermediğini bildiren Bozdağ, bu tedbire ihtiyaç duyulduğu sürece devam edileceğini, alternatif güzergâhların kullanılabileceğini kaydetti.

-"BÖYLE AYRIM OLMAZ"-

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in yaptığı "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz" açıklaması ile Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz'ın Tunceli'ye Alevi polis gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Bozdağ, Tunceli Emniyet Müdürünün açıklamasın ayrımcılık koktuğunu, emniyet müdürlerinin görevlerinin bu tür açıklamalar yapmak değil, verilen görevleri yere getirmek olduğunu kaydetti. "Hiçbir emniyet müdürünün siyaset yapması, asli işini kenara koyması doğru değil" diyen Bozdağ, memuriyette liyakatin esas olduğunu, kimsenin inançlarına göre ayrılamayacağını bildirdi. Bozdağ, "Kamu görevlileri içinde böyle bir ayrım yapılırsa bu milletin birliğine dirliğine zarar vermiş oluruz" diye konuştu. Başbakan yardımcısı Bozdağ, İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu Emniyet Müdürleri hakkında bir soruşturma başlatmadığını, ama bir uyarı yapıldığını sandığını ifade etti.

-"KOMUTAN KULLANINCA OLMUYOR DA ASKER KULLANINCA NEDEN OLSUN?"-

Türkiye'de seçilme yaşının 18'e indirilmesi ve erlere oy verme hakkı verilmesi konusunu da değerlendiren Bozdağ, dünyada 19 ülkede seçilme yaşının 18 olduğunu, birçok ülkede de 21 yaşın seçilme yaşı olarak kabul edildiğini, sadece Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde seçilme yaşının 25 olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının kim olacağına karar vermesi beklenen bir gencin milletvekili seçilmesinin, "Bu çoluk çocuk işi mi?" denerek engellenemeyeceğini kaydeden Bozdağ, "Biz seçilme yaşını 25'e indirdik, Parlamento'da 25 yaşında kaç milletvekili var?" dedi. Bozdağ, er ve erbaşların oy kullanmasıyla kışlaya siyaset gireceği yönündeki eleştirileri ise şöyle yanıtladı: "Askerler zaten oy kullanıyor. Subaylar, astsubaylar, uzman onbaşılar, uzman çavuşlar oy kullanıyor. Bunlar yaklaşık olarak 200-300 bin arasında bir rakama denk geliyor. Komutanlara kullandırıyorsunuz, orada bulunan erata kullandırmıyorsunuz. Komutanlar oy kullanınca siyaset olmuyor da erat verince neden olsun?" Bozdağ, bu konuyla ilgili olarak ilgili Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığından bir değerlendirme alsa da konunun asıl olarak Parlamento'da değerlendirileceğini kaydetti. Bu düzenlemenin yapılması için AK Parti'nin oy sayısının yeterli olmadığını hatırlatan Bozdağ, düzenlemenin hayata geçebilmesi için muhalefetin de desteğinin alınması gerektiğini belirtti. Bozdağ, CHP sözcüsü Haluk Koç'un konu hakkında yaptığı "AKP 18 yaş düzenlemesi için bize gelmesin" açıklamasının hatırlatılması üzerine de, "Biz de anlamadık. Bir yandan grup Başkanvekilleri "Biz buna varız' dediler, daha sonra Sayın Koç bu açıklamayı yapınca hangisine inanacağımızı biz de şaşırdık" diye konuştu. Bu konuda temasların devam ettiğini, değişiklikle ilgili taslak metnin paylaşıldığını, CHP'nin görüşünün beklendiğini ifade etti.

-"İÇ HİZMET 35. MADDE KALDIRILMAYACAK, DEĞİŞTİRİLECEK"-

Yaşanan askeri darbelerde gerekçe olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. Maddesiyle ilgili değişiklik süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Toplumun talebi bu maddenin darbelere dayanak gösterilemeyecek hale getirilmesi. 35. maddenin tamamen kaldırılması söz konusu değil. Burada TSK'nın görev tanımı yapılıyor. Madde duracak ancak değişecektir. Darbe yapanların kendilerine dayanak gösterdiği kısımla ilgili değişiklik yapılacaktır. Bu sadece 35. Maddeyle sınırlı değil başka yerlerde de yansımaları var. Bütün halinde ele alınarak değiştirilecektir. Muhalefetin de bu değişikliğe destek vermesinden memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

-"KAPANACAK BELDE BELEDİYELERİNİN ÜÇTE İKİSİ AK PARTİ'YE AİT"-

Bozdağ, daraltılmış bölge seçim sistemine dönüş tartışmaları ve çalışmaların sorulması üzerine de bu konunun AKP'nin 2001 yılındaki kuruluş programının içinde de olduğunu, bunun gerçekleşmesi halinde seçmen sayısının ve milletvekili sayısının fazla olduğu büyükşehirlerde seçmenlerin adayları tanımasının mümkün olacağını belirtti. Bozdağ, seçim barajının düşürülmesinin söz konusu olmadığını, tek parti iktidarlarının ülkenin yararına olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyeleri Yasası'yla AK Parti'nin kaybettiği belediyelerin kapatılacağı iddialarını da yanıtlayan Bozdağ, yasa çerçevesinde kapatılacak belde belediyelerinin üçte ikisinin kendi partilerine ait olduğunu, yasa sayesinde belediye hizmetleri açısından daha geniş imkânların sağlanacağını anlattı ve "Vatandaşların aldıkları hizmetler 10 misline katlanmazsa o zaman sandıkta bedelini bize ödetsinler. Bu uygulamayı Kocaeli'nde, İstanbul'da yaptık. Buralarda il sınırı belediye sınırı. Herkes orada yaşayanlara bunu sorabilir. Memnunlar mı, değiller mi?" dedi.

-"SURİYE'DE İÇERİ ÇEKİLMELER VAR"-

AK Parti milletvekillerinden gelen "Şam'a 3 saatte varırız" açıklamalarını da değerlendiren Bozdağ, bu açıklamaların bazı milletvekillerinin şahsi görüşü olduğunu, tezkerenin amacının savaş çıkmaması için ikaz ve tedbir olduğunu belirtti. Bozdağ, bunun tezkerenin kullanılmayacağı anlamına da gelmediğini belirten Bozdağ, Suriye'nin bu mesajı aldığını kaydetti ve "Şu an içerilere çekilmeler olduğuna dair bilgiler var. Türkiye her atışa karşılık veriyor. Bizden yapılan atışlar karavana falan değil. Bize atış yapılan noktalar vuruluyor" diye konuştu.