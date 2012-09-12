Maliye'nin zam paketi hazır

Bütçe dengelerindeki bozulmanın ardından Maliye Bakanlığı gelir artırıcı çalışmalarını hızlandırdı. Kırk maddeye yakın taslak paket hazırlayan Bakanlık bürokratları 10 milyar lira civarında bir gelir öngörüsünde bulunuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde tedbir paketinde yer alan düzenlemelerin bir kısmının uygulamaya geçmesi bekleniyor.



Zaman'ın haberine göre Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün üzerinde çalıştığı tedbirlerin uygulamaya geçmesi halinde otomotivdeki ÖTV ve MTV'nin yanı sıra sigara ve tapu harcı gibi kalemlere zam gelmesi gündeme gelecek. Lüks araçların yanı sıra yüzde 37 olan düşük motorlu araçların ÖTV'sinin de yükseltilmesi öneriler arasında. Akaryakıt fiyatlarına ise yüksek vergiler sebebiyle müdahale gündemde bulunmuyor. Bürokratlar indirimli KDV oranları uygulamasından vazgeçilmesinin yanı sıra gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki Kurumlar Vergisi istisnasının kaldırılması konusunu da gündeme getirdi. Sadece gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin istisnanın kaldırılmasından ilave 500 milyon liralık gelir getireceği hesaplanıyor.



Zaman'ın edindiği bilgilere göre sigara zammı için yılbaşı beklenecek. Geçen yıl yapılan ancak sigaranın vergisinin yüzde 65'ten 69'a çıkarılmasına ilişkin ÖTV artışının yürürlük tarihi 31 Aralık 2012. Ancak yeni yılda nispi oranın artırılmayarak maktu bir artışın üzerinde durulduğu belirtiliyor.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu sene bütçe hedeflerinin tutturulamayacağını işaret etmesinin ardından bürokratları da gelir artırıcı tedbirleri içeren bir taslak paket hazırladı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve Hazine Müsteşarı'nın konuya ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da geçen hafta cuma günü bir sunum yaptığı ifade ediliyor.



Konuya ilişkin çalışmaların hazırlık aşamasında olduğuna dikkat çeken Maliye kaynakları, vergi performansının zam kararlarında etkili olacağına dikkat çekiyor. Tedbir paketinin uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin son kararı Başbakan Erdoğan'ın vereceğini belirten yetkililer harcamaların da kısılması üzerinde durulduğuna dikkat çekiyor. Tüm çalışmaların 2013 bütçesi, Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Program (OVPM) çerçevesinde yürütüleceğine dikkat çekiliyor.



Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı çalışmalar taslak bir metin haline getirildi. Bürokrasi tarafından hazırlanan ilave tedbirleri içeren paketin teknik seviyede çözüm önerileri ürettiğinin altını çizen Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "Siyaseten kabul edilmiş herhangi bir öneri yok. Sadece bürokratların alttan ürettikleri öneriler var. Bunların hangilerinin uygulamaya geçip geçmeyeceği ya da taslağın tamamen rafa kaldırılıp kaldırılmayacağı ekonomi yönetiminin vereceği bir karar." dedi. Hazine'den edinilen bilgilere göre ise Başbakan Erdoğan'a müsteşarlar tarafından yapılan sunum Türkiye ekonomisinin bugünkü durumu hakkında idi. Bütçe verilerinin yanı s