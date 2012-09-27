Maliki'den Erdoğan'ın davetine ret!

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Türkiye'yi ziyaret etmesi için yapmış olduğu davete icab edemeyeceğini söyledi.

Iraklı üst düzey bir yetkili dün, Başbakan Erdoğan'ın Maliki'yi Türkiye'ye davet ettiğini ancak teklifin kabul ediliğ edilmeyeceğinin henüz netleşmediğini söylemişti.

Maliki, yarı resmi El Irakiye televizyonunda yayımlanan mülakatında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye ziyaret için kendisini davet ettiğini söyleyen Maliki, ''Sayın Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdım. Yakında seyahatimin bulunması sebebiyle davete icabet edemeyeceğimi belirttim'' dedi.