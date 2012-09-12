Malatya gelecekten umutlu

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gürses Kılıç, takımlarının antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, golsüz berabere biten Anadolu Selçukluspor maçına ilişkin, deplasmanda alınmış bir puanın her zaman önemli olduğunu söyledi.





Karşılaşmada, takımlarının kazanacak kadar iyi oynamadığını dile getiren Kılıç, rakibin kazanmak adına bir organizasyon yapmamasının, sadece bozmak için oynamasının, kendilerinin de bu tuzağa düşmesinin böyle bir sonuca neden olduğunu savundu.





Yeterince organize olamadıklarını ve çok pas hatası yaptıklarını anlatan Kılıç, bu nedenle savunma ve hücum hattı arasının çok açıldığını dile getirdi. Kılıç, ''Sonuçta bir puan önemlidir diye düşünüyorum. Ligin ilk maçı, yeni kurulan bir takım. 11 tane farklı farklı kulüplerden gelmiş futbolcular. Uyum sorunu az da olsa yaşadık. Bir puan, puandır'' diye konuştu.





Anadolu Selçukluspor maçı öncesi oyuncularıyla konuştuklarında bir çoğunun maçı farklı kazanacağını düşündüğünü aktaran Kılıç, şöyle devam etti:





''Dolayısıyla galiba biraz hafife aldık gibi söylemler çıktı ortaya ki, biz hafta başından beri 'Konya takımının iyi bir takım olduğunu, sonradan kurulmuş, gençlerden oluşan bir takım olmadığını, geçen seneden 20-25 maç oynamış en az 5-6 oyuncularının olduğunu' söylemiştik. Bu söylemlerimiz de doğru çıktı ve Konyalı oyuncular çok aşırı motivasyonla oynadılar bize karşı ki, bundan sonra da birçok rakip böyle oynayacaktır. Bizim kafamızda yaşamamız gerekir. Eğer zihinlerimizde maçı çok ciddiye alıp, iyi oynamış olsak o maçı çok rahatlıkla kazanabilirdik. Biz çok değil, biraz kıpırdayabilseydik o maçı çok daha farklı kazanabilirdik. İstediğimiz sonuç olabilirdi ama maalesef onu gerçekleştiremedik.''





Bu hafta karşılaşacakları Eyüpspor'un bu sezon iyi bir kadro kurduğunu ve hedefi bulunan bir takım olduğunu dile getiren Kılıç, ''Ama bu kulübü destekleyen, haklı beklentileri olan ve karşılıksız seven insanların daima bu takımın arkasında olmaları lazım. Bu takım gerçekten iyi takım. Belki bu dönemde ufak tefek sorunlar yaşayacaktır ama gelecekte bu takım müthiş bir takım olacak. Lütfen kırıcı, yıkıcı olmayalım. Bunun çok fazla bir anlamı yok, getirisi de yok. Bu takıma Malatya'nın ihtiyacı var, bu takımın da desteğe ihtiyacı var. Biz çok iyi günler göreceğiz'' diye konuştu.







