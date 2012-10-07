Malatya’da maç sonu

İnönü Stadı Basın Odası'nda toplantı düzenleyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, takımlarının daha önceki karşılaşmalarında kazanamamalarının baskısını yaşadığını ifade ederek, ''Haftalardır üzerimizde kazanamamanın vermiş olduğu bir baskı vardı. Maçın ilk yarısı itibariyle çok net pozisyonlar yakaladık. Direkten dönen toplar, boş kaleye atılamayan şutlar gol olmayınca ister istemez üzerimizde bir baskı oluştu. İlk yarının sonunda golü atabildik. Tabi o arada arkadaşlarımız soyunma odasına girerken, 'Bu da olmuyordu. Zorla oluyor' gibi serzenişleri vardı. Bugün önemli olan galibiyetti, 3 puandı. Ben bütün oyuncu kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Oyuna çok bakmıyoruz. Önemli olan 3 puanı almak, hanemize yazdırmaktı'' diye konuştu.





Rakip takımın inanılmaz bir dirençle oynadığını vurgulayan Kılıç, ''Onların da sıkıntılı durumları var biliyoruz. Onlar da hedefli başladı. Onlar da kazanamıyordu. Bugün inanılmaz dirençle oynadılar. Canlı oynadılar. Zor bir maç oldu'' değerlendirmesinde bulundu.





Denizli Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Erkan da ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını belirterek, ''Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Bu lig için iyi bir takım kurdular. Biz de gözlüyoruz. Şansız maçlar oynadılar. Bugünkü maç hem bizim hem de onlar için önemliydi'' dedi.





Sezon başında kişiliğiyle, futbol karakteriyle iyi bir takım kurduklarını anlatan Erkan, ''Şu anda kesinlikle bulunduğumuz konum gerçek yerimiz değil. Futbolun içinde bunlar var. Denizli Belediyespor olarak çizdiğimiz yolda ilerliyoruz. Şu an 2 maç geriden geliyoruz. Bunu ileride telafi edebiliriz'' ifadelerini kullandı.



