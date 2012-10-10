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Makarnaya da zam geliyor

Ton fiyatı 750 lirayı bulan makarnalık buğdayın sektörde fiyat baskısı oluşturduğu, artışın devamı halinde makarna fiyatlarının yüzde 25-30 oranında yükselebileceği belirtildi.

10 Ekim 2012 Çarşamba 15:50
Makarnaya da zam geliyor

Makarnalık buğdayda kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye'nin yaşanan iklimsel sorunlar nedeniyle zaman zaman buğday ithal etmek zorunda kaldığını anlatan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karakuş, sektör açısından sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını aktardı.

Bu yıl yaşanan şiddetli don ve ardından gelen kuraklık sebebiyle makarna sektörünün ihtiyacı olan buğday rekoltesinin gerçekleşmediğini vurgulayan Karakuş, ''İster istemez şu anda iç piyasada buğday fiyatı tırmanıyor. Dünyada bazı ülkelerde de tedirginlik var. Ukrayna ve Rusya gibi buğday üreticisi ülkelerin ihracatı yasaklama veya ihracata vergi koyma niyetleri bile makarnalık buğdayın fiyatının yükselmesine sebebiyet verebiliyor'' diye konuştu.

Makarnalık buğdayın ton fiyatının şu an 750 lira olduğunu ifade eden Karakuş, ''Buğdayın 850 lirayı görmesinden endişe ediyoruz. Makarnada bugünlerde yüzde 7 olan fiyat hareketi, eğer önümüzdeki günlerde buğday fiyatlarında aşırı artış olursa yüzde 25-30 seviyesine çıkabilir'' dedi.
 

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