Mahmuti: 'İki takım da iyi seviyede değil'

Basketbolda 30 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile Anadolu Efes arasında yapılacak 28. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Oktay Mahmuti, her iki takımın da istenilen seviyede olmadığını söyledi.





Karşılaşmasıyla ilgili olarak Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Oktay Mahmuti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Mahmuti, maç öncesinde her iki takımın da performans olarak istenilen seviyede olmadığını ifade ederek, ''Uzun bir aradan sonra top sekmeye yeniden başladı. Basketbol heyecanı geri döndü. İlk resmi maçın kupa maçı olması daha da güzel yapıyor. Basketbol açısından nasıl bir oyun seyredeceğimizi bilmiyorum. İki takım da performans olarak istenilen düzeyde değil ama nasıl bir maç olacağını pazar günü göreceğiz. Güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.





Beko Basketbol Ligi'nin yeni sezonunda hangi takımı şampiyonluğa daha yakın gördüğünün sorulması üzerine Oktay Mahmuti, ''Bunu bilseydim ligi oynamazdım'' yanıtın verirken, ''Bunu kimse tahmin edemez. Bu işin heyecanlı tarafı da bu. Bugünden A takımı veya B takımı şampiyon olur diye bir şey söylememiz mümkün değil. Şimdiden kimin şampiyon olacağını söylemek çok zor'' ifadelerini kullandı.





Anadolu Efes'te şampiyon olma konusunda üzerinde bir baskı olup olmadığı hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, ''Nerede olursanız olun baskıdan kaçamazsınız. Rekabetin olduğu her yerde baskı vardır. Bunu da normal karşılıyorum. Çok güncel ve sıradan bir şey olarak görüyorum. 'Ekstra bir baskı var mı?' derseniz. Bunu hissetmiyorum. Beklentiler burada da olsanız başka yerde de olsanız her zaman kazanmak olacaktır. Başkalarının beklentisinden ziyade, sizin mücadeleniz o yönde olduktan sonra, baskı hep var olacaktır'' diye konuştu.





(A) Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic'in yerine teklif gelmesi halinde ne cevap vereceği şeklindeki bir soru üzerine Mahmuti, varsayımlar üzerinden konuşmak istemediğini aktararak, ''Bu sadece bir cümleden oluşan bir şey değil. Dolayısıyla bu konu bana anlamsız geliyor'' dedi.





Vujacic:''Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyilerinden''





Anadolu Efes'in deneyimli oyuncusu Sasha Vujacic, şimdiye kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.





Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kobe Bryant'ın Beko Basketbol Ligi'ni Avrupa'nın en iyi ligi olarak göstermesini değerlendiren Vujacic, Kobe Bryant gibi kendisinin de Türkiye ligini, Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi gördüğünü vurgulayarak, ''Türkiye liginin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yıl daha da üst seviyede olacağını tahmin ediyorum'' dedi.





Sasha Vujacic, Oktay Mahmuti'ye de yöneltilen, ''Önümüzdeki sezon Beko Basketbol Ligi'nde hangi takım şampiyon olur'' sorusuna, ''Her geçen yıl ve her geçen dakika bütün takımlar çok daha iyi hale geliyor. İsim vermeyi sevmiyorum ama 5 takım var ki onlar çok daha iyi yerlere geliyorlar'' şeklinde cevap verdi.





Ali Özsoy:''İki takım da birbirini çok iyi tanıyor''





Basın toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Ali Özsoy, pazar günü iki güzide ekibin karşı karşıya geleceğini bildirerek, şunları söyledi:





''İki takımımız, geçen seneki çekişmeli Beko Basketbol Ligi play-off'undan sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Bu sezonki en önemli değişiklik antrenörlerde oldu. Beşiktaş'ın başında uzun yıllardır Fransa'da ülkemiz basketbolunu en iyi şekilde temsil eden Erman Kunter var. Kendisine Beko Basketbol Ligi'nde başarılar diliyoruz. Anadolu Efes'in başında ise, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray Medical Park ile başarılı bir performans sergileyen Oktay Mahmuti var. İki takım için de güzel bir müsabaka olmasını diliyor ve basketbolseverleri Abdi İpekçi'ye davet ediyoruz.''