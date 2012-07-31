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Maeve Binchy hayata veda etti!

‘Aşk Mutfakta Pişer’, ‘İtalyanca Aşk Başkadır’ romanlarının yazarı İrlanda’lı 72 yaşındaki Maeve Binchy, geçirdiği rahatsızlıktan sonra Dublin’de hayata veda etti.

31 Temmuz 2012 Salı 12:25
Maeve Binchy hayata veda etti!

İrlandalı dünyaca ünlü yazar Maeve Binchy kısa süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayata veda etti.

"Evening Class"(İtalyanca Aşk Başkadır) adlı kitabıyla uluslararası şöhrete kavuşan ve kitapları 37 dile çevrilen yazar yaşamı boyunca edebiyat ve sinema alanlarında bir çok ödül kazandı.

'Geri Döneceksin', 'Aşk Mutfakta Pişer', 'Bir Dilek Tut Benim İçin', 'Yalnız Kadınlar Sokağı', 'İtalyanca Aşk Başkadır' adlı kitaplarıyla tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de büyük bir okur kitlesi olan Binchy 1940'ta Dublin'de doğdu.

Ünlü yazar, öğretmen olarak başladığı kariyerine gazeteci ve yazar olarak devam etti. İrlanda'da gazeteciliğe başlayan, sonrasında Londra'da Irish Times gazetesine geçen Binchy'nin ilk kitabı 'Bir Dilek Tut Benim İçin' 1982 yılında yayınlandı.

2000 yılında emekli olan ünlü yazar yazmaya devam etti. Binchy 2010 yılında, Türkçe'ye çevrilmeyen son kitabı 'Minding Frankie'yi çıkardı.

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