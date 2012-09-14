M. United’a Galatasaray uyarısı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Braga ve Cluj ile aynı grupta yer alan Galatasaray, İngiliz basını tarafından bu yıl Devler Liginde sürpriz yapacak takımlar arasında gösterildi.





İngiliz basını Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Anderlecht ve Galatasaray'ın gruptan çıkarak üst turları zorlayabileceği vurgulandı. Ada basını, Unitedın İstanbul temsilcisi karşısında dikkatli olması gerektiğini de yazdı. Öte yandan Kırmızı Şeytanlarda Robin Van Persie ve Kagawanın sakatları teknik heyetin uykularını kaçırıyor.





Sağlık ekibi alarma geçti





Menajer Alex Ferguson, bu iki futbolcunun maça yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdi. İngiliz ekibinde Rooney, Young, Fletcher, Jones, Evans ve Smallingin de sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan İngilizler Unitedın eski yıldızı Garry Nevilleın Ali Sami Yende oynamak çok zordur sözünü hatırlattı.





Cluj iflas mı ediyor?





Sarı-Kırmızılılar'ı grubunda yer alan Rumen ekibi Cluj maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Transfer taksitlerini alamayan bordo-beyazlı futbolcular kulüp yönetimine kazan kaldırdı. Cluj yönetimi, UEFA'dan gelecek para ile futbolcuların alacaklarını ödeme sözü verdi.





Kaynak: Akşam