Lüks sitede haremlik selamlık kavgası

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Finanskent sitesinde, haremlik selamlık kavgası yaşanıyor.

Konuyu gündeme getiren, Hürriyet gazetesinden Onur Baştürk oldu. Baştürk, 3 ay kadar önce site yönetiminin sosyal tesislerde yer alan havuzun kullanımını karma ve ayrı saatler olarak ayırdığını, bası zite sakinlerinin buna karşı çıktığını yazdı.

Bu kişilerin, kadınlar ve erkekler için ayrı kullanım saatlerinin kendilerine sorulmadan alındığı için yükselttiği itiraz sesleri üzerine, yönetim geri adım attı...

(Baştürk'ün yazısından alıntılar)

"Ancak 1 hafta önce bir gece yarısı havuzun camları siyah filmle kapatılmaya başlandı.

Site sakinleri tekrar ayaklandı ve filmleri indirdi.

Yönetimin havuz problemiyle ilgili 282 kişi ile yaptığı ankette, 200 kişi karma, 82 kişi se ayrı saatler talep etti."

Ankete inanılmadığının belirtildiği yazıda söz sitede ev sahibi olan İlker Atamer'e verildi:

"Burada ev sahiplerine henüz tapu verilmediği için kat mülkiyeti kanunu uygulanamıyor. Yani kat malikleri kurulu ve çoğunlukla alınacak kararlar şu an için mümkün değil. Bu nedenle haremlik-selamlık meselesinde söz sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Kiptaş'ın, Kalyon İnşaat'ın ve İMKB Kooperatif'in temsilcilerinin... 3 bin kişinin siteyi nasıl kullanacağına bu 3 kişi karar veriyor.

1'e karşı 2 oyla bu kararı almışlar. Kat malikleri toplansa ve yüzde 51'le bu kararı alsa saygı duyacağım ama böyle olmadı. Bizde bu gelişme üzerine dernek kurduk ve toplu dava açacağız. Eğer bu uygulamayı başlatırlarsa kadın saatinde erkekler olarak topluca havuza gireceğiz..."

ntv