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Luis Enrique, Arda'dan memnun

Luis Enrique, Arda'dan memnun

02 Mart 2016 Çarşamba 16:14
Luis Enrique, Arda'dan memnun

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da teknik direktör Luis Enrique, milli oyuncu Arda Turan'ın şimdiye kadarki performansından memnun olduğunu söyledi.

La Liga'nın 27. haftasında yarın deplasmanda Rayo Vallecano ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Luis Enrique, Sevilla maçındaki futbolundan dolayı İspanyol basınından eleştiri alan Arda Turan ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Arda hem orta sahada hem de kanatlarda oynayabilir. İki pozisyonda da çok iyi işler yaptı. Defansif ve ofansif olarak iyi performans gösteriyor" cevabını verdi.

Çok iyi ve yetenekli futbolculardan oluşan bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Enrique, "Farklı ve birlik içindeki bir takıma sahibim. Aralarındaki birliktelik mükemmel ve futbolun zevkini çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

İspanyol teknik direktör, ligde son 7 maçtır yenilmeyen Rayo Vallecano'nun herkes için zorlu bir takım olduğunu da ifade etti.

Luis Enrique ayrıca, Real Sociedad'ı 3-0 yenerek Barcelona ile arasındaki puan farkını 5'e indiren Atletico Madrid'in hata yapmadığını ve her hafta daha iyi oynadığını belirterek, şampiyonluk mücadelesinin devam ettiğini, henüz kazanılan bir şey olmadığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridBarcelonaFutbolİspanyaOrtaArda TuranMadridSevillaLuis EnriqueReal SociedadRayo Vallecano
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