LPG zammının sebebi belli oldu

Türkiye'deki 4 milyon arabada benzin ve motorine göre daha ucuz olduğu için kullanılan otogaza gelen zammın arkasından cezayirli şirket çıktı.



Cezayirin gaz şirketi Sonatrah Türkiye'ninde otogaz tarifelerini oluşturduğu Akdeniz piyasasında , 1 Eylül'de LPG'nin ton fiyatını 761 dolardan 926 dolara çıkardı.



Türkiye bu fiyat artışına kayıtsız kalamayarak iç piyasada otogaz fiyatlarında yüzde 8.5 oranında zam yapmak zorunda kaldı.

