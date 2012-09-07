Türkiye'deki 4 milyon arabada benzin ve motorine göre daha ucuz olduğu için kullanılan otogaza gelen zammın arkasından cezayirli şirket çıktı.
Cezayirin gaz şirketi Sonatrah Türkiye'ninde otogaz tarifelerini oluşturduğu Akdeniz piyasasında , 1 Eylül'de LPG'nin ton fiyatını 761 dolardan 926 dolara çıkardı.
Türkiye bu fiyat artışına kayıtsız kalamayarak iç piyasada otogaz fiyatlarında yüzde 8.5 oranında zam yapmak zorunda kaldı.
LPG zammının sebebi belli oldu
LPG'ye yapılan yüzde 8,5'luk zammın gerçek sebebi ortaya çıktı.
07 Eylül 2012 Cuma 11:05
Türkiye'deki 4 milyon arabada benzin ve motorine göre daha ucuz olduğu için kullanılan otogaza gelen zammın arkasından cezayirli şirket çıktı.