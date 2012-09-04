LPG'ye yüzde 11 zam

Zaman Gazetesinin haberine göre, LPG dağıtım şirketi ve illere göre değişmekle birlikte yeni zam sonrası 1 litre LPG'nin fiyatı ise (Ankara) bugünden geçerli olmak üzere 2,40 lira civarına yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 11'lik bir zam anlamına geliyor.

BENZİN DE ŞAHA KALKTI

Ağustos ayı içinde 3 kez zam gören benzinin litresi 4.57 TL'ye çıktı. 1 Ağustos'ta 8-9 kuruş, 11 Ağustos'ta ise 9 kuruş zamlanan benzine en son 22 Ağustos'tan itibaren de 11 kuruş zam yapılmıştı. Böylece 55 litrelik bir depo benzinin fiyatı ay başından bu yana 11 TL yükselerek 251 TL'ye çıkmıştı.

NORVEÇ'E YAKLAŞTIK

Üst üste gelen zamlara rağmen Türkiye, Norveç'ten sonra dünyadaki en pahalı benzini kullanan ikinci ülke olma ünvanını korudu. Norveç'te benzin 2.10 euroya (4.70 TL) satılıyor.

Dünya benzin liginde üçüncü sırada 4.17 TL ile Hollanda bulunuyor. Onu 4.16 TL ile Danimarka ve 4.15 TL ile İtalya izliyor. Yeni bir kurtarma paketine ihtiyacı olup olmadığı tartışılan, Yunanistan'da benzinin litresi 4 TL'den satılıyor. ABD'de benzinin litresi ise 1.79 TL.

Benzin fiyatı petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak otomatik olarak ayarlanıyor. ABD merkez bankasının ABD ekonomisindeki toparlanmayı desteklemek için harekete geçebileceği beklentisi, ABD'deki petrol stoklarının azalması, Çin'in yılın ikinci yarısında ekonomiyi teşvik edecek kararlar alacağı açıklaması ve politik gelişmeler nedeniyle Brent petrolün fiyatı 115.92 dolara ulaşmıştı.