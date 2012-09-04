TÜPRAŞ'ın LPG (Likit Petrol Gazı) rafineri çıkış fiyatına yaptığı yeni zammın aynı oranda otogaz fiyatına yansıması bekleniyor.
LPG dağıtım şirketi ve illere göre değişmekle birlikte yeni zam sonrası 1 litre LPG'nin fiyatı ise bugünden geçerli olmak üzere 2,40 lira civarına yükseldi.
LPG'ye fahiş zam!
LPG'ye yüzde 11 zam geldi. Bu zam, otogaz fiyatına da yansıyacak.
04 Eylül 2012 Salı 09:15
TÜPRAŞ'ın LPG (Likit Petrol Gazı) rafineri çıkış fiyatına yaptığı yeni zammın aynı oranda otogaz fiyatına yansıması bekleniyor.