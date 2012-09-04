LPG'ye fahiş zam!

TÜPRAŞ'ın LPG (Likit Petrol Gazı) rafineri çıkış fiyatına yaptığı yeni zammın aynı oranda otogaz fiyatına yansıması bekleniyor.



LPG dağıtım şirketi ve illere göre değişmekle birlikte yeni zam sonrası 1 litre LPG'nin fiyatı ise bugünden geçerli olmak üzere 2,40 lira civarına yükseldi.

